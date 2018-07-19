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Uluslararası Boğaziçi Bale Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 23:08 | Son Güncelleme

Bakırköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festivalde 3 ülkeden 50 yarışmacı sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boğaziçi Bale Festivali'nde Türkiye, Hindistan ve Bulgaristan'tan 50 yarışmacı performanslarını sergiledi.

Bakırköy Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen festivalin açılışı Bakırköy'deki Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Türkiye'de balenin gelişmesi ve Türk dansçılarının uluslararası arenada seslerini duyurmasını amaçlayan festivale ilişkin AA muhabirine açıklama yapan balerin ve eğitmen Gülnur Bayburt, yarışmanın 10 yıldır hayal ettiği bir proje olduğunu söyledi.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiği yarışmalardan derece alarak döndüğünü hatırlatan Bayburt, şunları kaydetti:

"Daha önce yurt dışında birçok yarışmaya katılmış, Türkiye'yi temsil etmiş ve güzel derecelerle dönmüştük. Ben hep şu soruyu sormuştum, biz bunu neden Türkiye'de yapamıyoruz? Bu sene bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum."

Bakırköy Belediyesi'ne yardımlarından dolayı teşekkür eden Bayburt, bu yıl ilki düzenlenen ve 3 ülkeden 50 dansçının katıldığı festivalin sonraki yıllarda daha fazla ilgi görmesini beklediklerini vurguladı.

Festivalin isminin İngilizcesi'nin "Bosphorus Internetional Ballet Festival" olduğunu anımsatan Bayburt, "İsmini Bosphorus koyduk çünkü İstanbul'umuzun en büyük özelliği boğaz. Katılımcılara İstanbul'un ve boğazın güzelliğini göstermek için organizasyon kapsamında bir boğaz turu da yapacağız." şeklinde konuştu.

Festivalin jürisinde yer alan Oktay Keresteci, "Böyle bir yarışmada olmak, Türkiye'de böyle bir yarışmayı hazırlayabilmek, sunmak çok önemli. Her sene tekrarlanmalı ve bu başarıyı sürdürmeliyiz." dedi.

Katılımcıları kategorilere göre değerlendireceklerini dile getiren Keresteci, festivalde özel okulların gösterilerinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Jüri üyesi Berk Sarıbay ise yarışmacılardan beklentilerinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, kategorilerine göre büyüklerin ve çocukların ayrı değerlendirileceğini söyledi.

Festival, yarın akşam yapılacak dereceye giren katılımcılarının tekrar sahne alacağı ve kazananlara ödüllerinin takdim edileceği gala gecesiyle son bulacak.

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bakırköy belediyesi Uluslararası Boğaziçi Bale Festivali

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