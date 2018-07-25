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Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

Biga ilçesindeki çalıştaya Türkiye'nin yanı sıra Japonya, Bulgaristan, İtalya, Pakistan ve Makedonya'dan araştırmacılar katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında "Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı" düzenlendi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biga ve Ezine kaymakamlıklarının iş birliğiyle Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya, Türkiye'den 240'tan fazla üretici ve uzman ile Japonya, Bulgaristan, İtalya, Pakistan ve Makedonya'dan araştırmacılar katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, yaptığı açılış konuşmasında, Biga'nın çeltik üretiminde 60 bin tonluk üretime sahip olduğunu söyledi.

Karadağ, Biga üreticisinin bilim ve teknolojiyi etkin kullandığını vurgulayarak, "Ülke olarak 370 bin ton civarında çeltik açığımız var. Bu çok önemli bir rakam ve çok da önemli bir problem aslında. Bu açığımızı kapatabilmek için 450 bin dekarlık alana ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Japonya Kagawa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hisashi Kato-Noguchi ise Japonya'daki çeltik üretim sistemleri hakkında bilgi verdi.

Çeltiğin 3 bin yıllık tarihini anlatan Kato-Noguchi, şunları kaydetti:

"Pirinç, Japonya'nın en temel gıda maddelerinden bir tanesi. Biga'daki çeltik tarlaları da aynı Japonya'daki çeltik tarlaları gibi. Aynı manzara ile karşı karşıya kaldım. Çeltik, Japon tarihinin, kültürünün ve geleneğinin çok önemli bir parçasıdır. Bizim imparatorumuz 80 yaşında, kendisi de çeltik üretimi yapıyor. Japonya'da çeltik taraçaları oluşturduk. Yılda bir ekimini yapıyoruz. Nisan ayında çeltik tarlalarını hazırlıyoruz. Toprak altı gübreleme gerçekleştiriliyor. Biz pirinci günde 3 öğün tüketiyoruz ancak buharda pişiriyoruz."

Konuşmaların ardından Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Adnan Tülek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsrev Mennan ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Dr. Hakan Hekimhan birer sunum gerçekleştirdi.

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