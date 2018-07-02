Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali" kapsamında Bahadır Tatlıöz sahne aldı.
Kaplıkaya Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Tatlıöz'ü özellikle genç yaş grubundaki hayranları yalnız bırakmadı.
"Uzun Lafın Kısası", "Kış Güneşi" ve "Net" gibi şarkıları müzikseverler eşliğinde söyleyen Tatlıöz, Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını söylerken çaldığı enstrümanla konsere gelenlerin beğenisini kazandı.
Sahnede zaman zaman hayranlarıyla fotoğraf çekilen Tatlıöz'ün sergilediği performans, Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.
FETÖ’nün altın çocuğu Zeki Güven cezaevinde ölü bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı
İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi
Küçük Eylül’ü öldürmekle suçlanan şüpheli tekrar sorguya alınacak
Hindistan'da korkunç olay! 11 kişi gözleri ve elleri bağlı şekilde...
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum