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"Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 00:40 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Bahadır Tatlıöz konser verdi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali" kapsamında Bahadır Tatlıöz sahne aldı.

Kaplıkaya Cazibe Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Tatlıöz'ü özellikle genç yaş grubundaki hayranları yalnız bırakmadı.

"Uzun Lafın Kısası", "Kış Güneşi" ve "Net" gibi şarkıları müzikseverler eşliğinde söyleyen Tatlıöz, Harun Kolçak'ın "Yanımda Kal" şarkısını söylerken çaldığı enstrümanla konsere gelenlerin beğenisini kazandı.

Sahnede zaman zaman hayranlarıyla fotoğraf çekilen Tatlıöz'ün sergilediği performans, Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı.

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"Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali" Bahadır Tatlıöz Kaplıkaya Cazibe Merkezi

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