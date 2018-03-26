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Uluslararası Dakar "Motor Show" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 02:55 | Son Güncelleme

Uluslararası Dakar "Motor Show" gösterisi

Motor tutkunları Senegal'in başkenti Dakar’da “Motor Show” organizasyonunda buluştu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte, 200'den fazla motosikletlinin yanı sıra bazı sürücüler de spor arabaları, ATV ve bisikletleri ile renkli görüntüler ortaya koydu.

Motor Show’un organizatörlerinden Ömer Ka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa düzenledikleri organizasyona şimdiden birçok ülkeden profesyonel sürücünün katıldığını belirterek, Dakar başta olmak üzere Senegal’in birçok kentinde gösterilerin belirli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

Sürücülerden Thomas Lavie de profesyonel olarak motokros yarışçısı olduğunu ve etkinlik için Fransa'dan geldiğini anlattı. Lavie, gösterinin renkli geçtiğini ve bir sonraki Motor Show Dakar’ı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

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Dakar Motor Show motorsiklet Senegal Uluslararası

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