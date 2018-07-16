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Uluslararası Darbe ile Mücadele Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 10:55 | Son Güncelleme

İÜ Rektörü Prof. Dr. Ak: - "Milletimiz 15 Temmuz gecesini tüm dünya milletlerine ders verircesine büyük bir olgunlukla, kararlılıkla atlatmayı başardı. Şanlı tarihimiz, bağımsızlığı, bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan ve bir adım dahi geri gitmeyen şehit ve gazilerimizin zaferleriyle doludur"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, milletin 15 Temmuz gecesini dünya milletlerine ders verircesine büyük bir olgunlukla, kararlılıkla atlatmayı başardığını belirterek, "Şanlı tarihimiz, bağımsızlığı, bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan ve bir adım dahi geri gitmeyen şehit ve gazilerimizin zaferleriyle doludur." dedi.

Ak, İÜ, Türkiye Hukuk Platformu ve Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından İÜ Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Darbe İle Mücadele Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu"nun açılışında, 15 Temmuz gecesi şehit ve gazilerin destan yazdığını söyledi.

15 Temmuz'un bir milletin toprağına, devletine sahip çıkma duygusu olarak hatırlanacak bir gece olduğunu ifade eden Ak, "Türk milleti tarihte bulunduğu ilk andan itibaren vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yoğrulmuş, bunun bayraktarlığını yapmış bir millettir. Türklerin vatanı çok olmuştur, çünkü Türkler nerede bağımsız yaşayabilecekse orayı vatan seçmiş ve seçtiği yeri de vatan yapmayı bilmiştir." diye konuştu.

Rektör Ak, Türk milletinin karşı karşıya kalmaması gereken hain bir darbe girişimini iki sene önce yaşadığını hatırlatarak, "Bu hain kalkışmaya rağmen milletimiz, kanındaki asaletin gereğini yaptı. Karşı karşıya kaldığı bu hainliği kısa sürede algıladı. Anlık bir refleksle ortaya koyduğu iradesi, demokrasiye bağlılığı, bağımsızlık ve ülkesine sahip çıkma cesaretiyle olabilecek bütün felaketleri bertaraf etti. Bir ülkeye böylesine sahip çıkma duygusu hiçbir yerde görülmemiştir. Bu gurur milletimize aittir." ifadelerini kullandı.

İÜ'nün de kararlı tavrını darbe girişimi günü 00.33'te internet sitesine koydukları bildiri ile ifade ettiklerini vurgulayan Ak, bildiride "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki küçük bir azınlık tarafından milli iradeye karşı yapılan askeri kalkışma girişimini lanetlediklerini, ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğüne yönelik bu hareketin, başarıya ulaşamayacağını, milleti ve devletin bütün kurumlarının, bu harekete gerekli cevabı demokratik yollardan vereceğini" kamuoyuna açıkladıklarını hatırlattı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Ak, 16 Temmuz'un ülke için aydınlık bir sabah olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletimiz 15 Temmuz gecesini tüm dünya milletlerine ders verircesine büyük bir olgunlukla, kararlılıkla atlatmayı başardı. Şanlı tarihimiz, bağımsızlığı, bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan ve bir adım dahi geri gitmeyen şehit ve gazilerimizin zaferleriyle doludur. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Uluslararası Darbe İle Mücadele Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu

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