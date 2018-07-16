Uluslararası Darbe ile Mücadele Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, milletin 15 Temmuz gecesini dünya milletlerine ders verircesine büyük bir olgunlukla, kararlılıkla atlatmayı başardığını belirterek, "Şanlı tarihimiz, bağımsızlığı, bayrağı ve vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan ve bir adım dahi geri gitmeyen şehit ve gazilerimizin zaferleriyle doludur." dedi.

Ak, İÜ, Türkiye Hukuk Platformu ve Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından İÜ Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Darbe İle Mücadele Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu"nun açılışında, 15 Temmuz gecesi şehit ve gazilerin destan yazdığını söyledi.

15 Temmuz'un bir milletin toprağına, devletine sahip çıkma duygusu olarak hatırlanacak bir gece olduğunu ifade eden Ak, "Türk milleti tarihte bulunduğu ilk andan itibaren vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yoğrulmuş, bunun bayraktarlığını yapmış bir millettir. Türklerin vatanı çok olmuştur, çünkü Türkler nerede bağımsız yaşayabilecekse orayı vatan seçmiş ve seçtiği yeri de vatan yapmayı bilmiştir." diye konuştu.