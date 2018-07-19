Bayburt'ta 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni", Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyündeki türbe ziyaretine, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Genç Osman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakılması ve kortej yürüyüşünün ardından da Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, Dede Korkut'un Türk dünyası başta olmak üzere dünya ile özdeşleşmiş bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Dede Korkut hikayelerinde adeta insanlığın kendisinin yer aldığını belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Dede Korkut hikayelerinde ne der, aile, toplum ve insan sevgisinden bahseder. Cesaretten bahseder, akılcılıktan bahseder, çalışkanlıktan bahseder, zorluklara karşı mücadele etmekten bahseder. Değerler uğruna fedakarlıkta bulunmaktan bahseder. Hülasa bütün verdiği mesajlar sadece düne ait değildir, bugüne ve yarınlara ait mesajlardır bunlar."