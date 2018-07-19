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Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

Bayburt'ta 24'üncüsü gerçekleştirilen şölen, Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı - Vali Ali Hamza Pehlivan: - "(Dede Korkut) Bütün verdiği mesajlar sadece düne ait değildir, bugüne ve yarınlara ait mesajlardır"

Bayburt'ta 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni", Dede Korkut'un Masat köyündeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyündeki türbe ziyaretine, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Genç Osman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakılması ve kortej yürüyüşünün ardından da Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde tören düzenlendi.

Vali Pehlivan, törende yaptığı konuşmada, Dede Korkut'un Türk dünyası başta olmak üzere dünya ile özdeşleşmiş bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Dede Korkut hikayelerinde adeta insanlığın kendisinin yer aldığını belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Dede Korkut hikayelerinde ne der, aile, toplum ve insan sevgisinden bahseder. Cesaretten bahseder, akılcılıktan bahseder, çalışkanlıktan bahseder, zorluklara karşı mücadele etmekten bahseder. Değerler uğruna fedakarlıkta bulunmaktan bahseder. Hülasa bütün verdiği mesajlar sadece düne ait değildir, bugüne ve yarınlara ait mesajlardır bunlar."

Vali Pehlivan, Dede Korkut'un mesajlarının Türk dünyası ya da Müslümanlara ait olmadığına dikkati çekerek, "Bütün dünya insanlığını kavrayan, kucaklayan mesajlar içerir. Böylesi bir değerin Bayburt ile özdeşleşmiş olması bizim için ayrı bir onur kaynağı." dedi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Bayburt'ta Dede Korkut adına 24 yıl önce başlatılan şölenler için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dede Korkut, Türk dünyasının ortak kültürü. Büyük Türk milletini yaşadıkları coğrafyalarda birleştirecek, bir araya getirecek, yeniden büyük bir medeniyeti kuracak gücün başında Dede Korkut gelir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tören, üzerinde çeşitli ödüllerin yazılı bulunduğu balonların uçurulması ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 22 Temmuz'da sona erecek.

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Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni

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