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Uluslararası Denizcilik Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 12:03 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Doksanlı yıllarda eğitime ayrılan pay 2,2'ydi, 2002'de 2,9'du, bugün 6,2'nin üzerinde. OECD ülkelerinin eğitime ayırdıkları pay yüzde 5,2 ama Türkiye 6,2'nin de üzerinde eğitime pay ayırıyor. Türkiye'nin bugünü dünden çok daha iyi"

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Doksanlı yıllarda eğitime ayrılan pay 2,2'ydi, 2002'de 2,9'du, bugün 6,2'nin üzerinde. OECD ülkelerinin eğitime ayırdıkları pay yüzde 5,2 ama Türkiye 6,2'nin de üzerinde eğitime pay ayırıyor. Türkiye'nin bugünü dünden çok daha iyi." dedi.

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Denizcilik Zirvesi'nde konuşan Bakan Yılmaz, zirvenin düzenlemesinde emeğe geçenlere teşekkür ettiğini ve toplantının önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın Dünya Denizcilik Üniversitesi'nin yönetim kurulu üyesi olduğunu ifade ederek, "Eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Eğitimi ihmal ederseniz, herşeyi ihmal etmiş olursunuz. Eğitime hak ettiği değeri verirseniz, eğitim diğer alanları da sürükler. Ülkemizde 100'ü aşkın denizcilik eğitim kurumu var. Biz de denizciliğin önemini biliyoruz." diye konuştu.

Denizcilik alanına yoğunlaşmış üniversitelerin de olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Aynı gökyüzünün altına aynı denizleri kullanıyoruz. Daha güvenli, daha temiz denizlerin üzerinde hizmet etmeliyiz ve evlatlarımıza aldığımız dünyadan daha iyi bir dünyayı vermemiz gerekir. Türkiye olarak eğitimin öneminin farkındayız, Başbakanımızın yol göstericiliğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. 1980'lerde eğitime milli gelirden ayrılan pay yüzde 1,2'ydi. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini anlamak için bu kilometre taşlarını veriyorum. Doksanlı yıllarda eğitimi ayrılan pay 2,2'ydi, 2002'de 2,9'du, bugün 6,2'nin üzerinde. OECD ülkelerinin eğitime ayırdıkları pay yüzde 5,2 ama Türkiye 6,2'nin de üzerinde eğitime pay ayırıyor. Türkiye'nin bugünü dünden çok daha iyi. OECD'nin bir çalışması yayınlandı, 2007'den 2017'ye kadar son on yıllık süre içerisinde OECD ülkeleri arasında milli gelirini en çok arttıran ülke Türkiye. Kendisinden sonra gelen ülkelerle açık ara ileride."

Yılmaz, eğitime verdikleri katkılardan dolayı Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

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milli eğitim bakanı ismet yılmaz

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