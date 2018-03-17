İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Türkiye'nin yat bağlama kapasitesini 2023 yılında 50 bine çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Aka, Uluslararası Denizcilik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, mavi ekonominin ülkelerin ekonomik büyümesi, kıyı turizmi ve istihdamına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Mavi ekonominin global çapta 3 trilyon doların üzerinde olduğunu aktaran Aka, Türkiye’de ise bu değerin 8,9 milyar dolar ile yurt içi hasılada yüzde 1,04 gibi bir orana tekabül ettiği bilgisini verdi. Aka, Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörü olan taşımacılık ve lojistiğin, değerini son 5 yılda ortalama yüzde 20 büyümeyle 2002 yılına kıyasla 3’e katladığını bildirdi. Son 15 yılda 20’den fazla Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) sözleşme ve protokolüne taraf olduklarını ve 300’den fazla hukuki düzenleme yaparak Türk denizcilik mevzuatını uluslararası standartlara uygun hale getirdiklerini anlatan Aka,Türkiye’nin dünyada denizciliğin bakanlık düzeyinde temsil edildiği nadir birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi.

Suat Hayri Aka, 2003 yılından bugüne kadar sektörde gerçekleşen gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi: “Türk bayrağının 2008’den beri Paris IMO’nun beyaz listesinde yer almasından gurur duyuyoruz. Son yıllarda Türk deniz ticaret filosu çeşitlenmiş ve gelişmiştir. 2003’te bin groston üzeri Türk sahipli deniz ticaret filosunun toplam tonajı 8,9 milyon detveyt iken, bugün bu rakam 3’e katlanmış 29,3 milyon detveyte ulaşmıştır. Türk ekonomisi ve gemi filosundaki büyümeye paralel olarak Türkiye limanlarındaki elleçleme hacmi de ciddi bir artış göstermektedir. Türkiye’de uluslararası deniz trafiğine açık 177 liman tesisinin, 173’ü uluslararası trafiğe açıktır. Bu tesislerde elleçlenen yük miktarı son 15 yılda 2 kattan fazla artmıştır. Türk limanlarında 2003 yılında elleçlenen konteyner sayısı 2,5 milyon TEU iken, bu rakam 2017’de 10 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir.” - "Türkiye lüks yat imalatında dünya üçüncüsü" Aka, Ro-Ro taşımacılığının da Türkiye için bir diğer önemli taşımacılık faaliyeti olduğunu belirterek, kruvaziyer yolcu terminalleri, marinalar, yatçılık, amatör denizcilik ve balıkçılığın da Türkiye’de turizmin önemli unsurları olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin en favori yatçılık ve deniz turizmi ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Aka, “Amacımız yat bağlama kapasitesini 2023 yılında 50 bine çıkarmak. Türk bayrağını tüm ülkelerde seyir kültürünün ana akım konsepti yapmak amacıyla geçen yıl mart ayında kabotaj hattında çalışan Türk bayraklı teknelerden alınan KDV ve ÖTV’de indirime giden bir tebliğ yayımlandı. Mart ayından itibaren 5 bin 590 yabancı bayraklı tekne Türk bayrağına geçiş yaptı.” diye konuştu. Amatör denizciliğin geliştirilmesinin de bakanlığın öncelikleri arasında bulunduğunu aktaran Aka, şöyle devam etti: “Uzaktan ücretsiz eğitim vererek, 14 merkezde online sınavlar yapmak suretiyle amatör denizci ehliyetine sahip vatandaşlarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Balıkçılık, balıkçı teknesi bağlama kapasitesini artırmamız sayesinde kayda değer ivme kazanan diğer bir deniz sektörümüzdür. Bunun sonucu olarak Türkiye Avrupa’ya balık ihracatı yapan başlıca ülkelerden biri haline gelmiştir. 2003 yılında 178 balıkçı limanı barınağı varken bugün bu sayı 348’dir. Son yıllarda Türk gemi inşası sektöründe önemli gelişmeler kaydedildi. Gemi inşası Türkiye’de en çok gelecek vadeden sektörlerin endüstriyel sektörlerden biri haline geldi. Türk tersanelerinin tamir kapasitesi yıllık 20 milyon detveyt tondur. Türkiye dünyada ticari marka haline gelmiş, yüksek rekabetçi bir yat inşa endüstrisine sahiptir. 666 yat imalatçısı ile Türkiye lüks yat imalatında dünya üçüncüsü konumundadır.”