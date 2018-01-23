Uluslararası doğrudan yatırım verileri

Son Güncelleme 21 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:24 |21 dakika önce

- Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, geçen yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak, 9 milyar 817 milyon dolar oldu

Türkiye'ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi, geçen yılın ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 9 milyar 817 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekonomi Bakanlığı, geçen yılın kasım ayına ilişkin "Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni"ni yayımladı. Buna göre, Kasım'da 655 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yeni veya mevcut şirketleriyle iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi Kasım'da 306 milyon dolar oldu, bunun 101 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı gerçekleşti. Geçen yılın ocak-kasım döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 9 milyar 817 milyon dolara geriledi. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi de toplam 6,6 miyar dolar olarak hesaplandı. Ocak-kasım dönemindeki uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1,4 milyar doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen, 1,2 milyar doları ulaştırma, haberleşme ve depolama sektöründen ve 1,1 milyar doları imalat sektöründen kaynaklandı. Söz konusu dönemdeki nakit sermaye girişinin yüzde 67,9'u AB ülkeleri kaynaklı oldu.

- Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı Kasım'da 630 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 22 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde 5 bin 145 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 187 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu. Toplam 5 bin 332 şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü. Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 114 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 48'i toptan ve perakende ticaret sektöründe yer aldı. Geçen yılın 11 ayında kurulan 5 bin 332 uluslararası sermayeli şirketin, 3 bin 291'i Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 798'i AB ülkeleri, 390'ı ise diğer Asya ülkeleri ortaklı şirketler oldu. Kasım sonu itibarıyla Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 51 bin 500'e ulaştı. 6 bin 852 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 58 bin 352 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.

Bu şirketlerin 22 bin 68'i toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü 9 bin 492 ile gayrimenkul kiralama, iş faaliyetleri ve 6 bin 956 ile imalat sanayi takip etti. İmalat sanayisinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin 733'ü kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektörü üzerine çalışırken, bunu 705 şirket ile tekstil ürünleri imalatı, 585 şirket ile gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı izledi. Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında, AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 22 bin 353 ile birinci sırada bulunduğu görüldü. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 7 bin 115 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 3 bin 74 şirketle İngiltere ve 2 bin 791 şirketle Hollanda takip etti. Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 35 bin 458 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 5 bin 232 şirketle Antalya, 3 bin 81 şirketle Ankara ve 2 bin 553 şirketle İzmir izledi. İstanbul'daki uluslararası sermayeli şirketler başta toptan ve perakende ticaret (13 bin 828) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (6 bin 137) ve imalat sanayi (4 bin 222) sektörlerinde faaliyet gösterdi.