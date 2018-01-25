Uluslararası Dolar Endeksi son 3 yılın en düşük seviyesinde

Uluslararası Dolar Endeksi, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in açıklamalarının ardından son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD dolarının avro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 diğer para birimine karşı değerini ölçen Uluslararası Dolar Endeksi, çarşamba günü itibarıyla yüzde 1,08 düşüşle 88,95 seviyesine kadar indi.

Böylece, Uluslararası Dolar Endeksi 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

ABD doları, avroya karşı da yüzde 0,93 değer kaybederek 0,8055'e kadar indi ve 17 Aralık 2014'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

İngiliz sterlinine karşı yüzde 1,76 azalış gösteren ve 0,7016'ya gerileyen ABD doları, Japon yenine karşı da yüzde 1,21 değer kaybetti ve 108,97'ye düştü.

Ayrıca, ABD doları Çin yuanına karşı yüzde 0,6 düşerek 6,3660 seviyesine, Türk lirasına karşı da yüzde 0,91 değer kaybederek 3,7329 seviyesine geriledi.

- Bakan Mnuchin ve Beyaz Saray Sözcüsü'nün açıklamaları

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), "Daha zayıf dolar bizim için ticaret ve fırsatlar açısından iyi." ifadesini kullanmıştı.