İSTANBUL (AA) - "Dostluk" temasını ele alan "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali" Aralık ayında yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film organizasyonunda bu yıl ilki düzenlenecek olan "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", Aralık ayında İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklaya göre, Fethi Gemuhluoğlu'nun "İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak" felsefesinden hareketle yola çıkan festival, "dostluk" kavramını farklı ve özgün bakış açılarıyla kısa film üzerinden ele alacak.

Direktörlüğünü Faysal Soysal'ın, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği festivalde "Dostluk" kavramını güncel sanatların en etkili formlarından biri olan sinema yoluyla yeniden okuma, düşünme ve hayattaki yansımalarını çoğaltma amacıyla çeşitli konferanslar, söyleşiler, atölyeler, yarışmalar ve film gösterimleri gerçekleşecek.

Aynı zamanda dostluk temasını uluslararası bir platformda gündem edinmeyi amaçlayan festival, her yıl belirlenecek bir ülkede eş zamanlı film gösterimleriyle de bir ilki gerçekleştirecek.

Festivalin, detayları ve yarışma bölümü için başvuruları da yakın bir zamanda açıklanacak.

