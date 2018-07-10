İSTANBUL (AA) - "Dostluk" temasını ele alan "Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali", 14, 15 ve 16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleriyle bu yıl ilki düzenlenecek festivali Balkon Film organize edecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Fethi Gemuhluoğlu'nun "İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak" felsefesinden hareketle yola çıkan festival, "dostluk" kavramını farklı ve özgün bakış açılarıyla kısa film üzerinden ele alacak.
Direktörlüğünü Faysal Soysal, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği festivalde, çeşitli konferanslar, söyleşiler, atölyeler, yarışmalar ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.
"Dostluk" temasını uluslararası bir platformda gündem edinmeyi amaçlayan festival kapsamında her yıl belirlenecek bir ülkede eş zamanlı film gösterimleri yapılacak.
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