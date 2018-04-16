Mersin’de Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde 19-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Erdemli Sempozyumu’nun tanıtım toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daha önce çalıştay olarak gerçekleştirilen programın sempozyuma dönüştürüldüğünü belirterek, "Böylelikle Erdemli Akademisini uluslararası platforma taşımış oluyoruz. Erdemli Belediyesi olarak içerisinde ’Erdemli’ geçen her çalışmanın yanında ve destekçisiyiz. Adet yerini bulsun ya da bu işte şov yapalım düşüncesinde de değiliz. Çok şükür ki el attığımız her işte başarılı olduk ve başarılı almak durumundayız. Bu etkinliklerin çok faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Sempozyumun içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Yakar da, "Sempozyumumuz 19-21 Nisan 2018 tarihinde Erdemli kültür Merkezi’nde açılış konuşmaları ile başlayacak ve Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda eş zamanlı bilimsel oturumlar ile devam edecektir. 350 akademisyenin sözlü sunum yapacağı sempozyumda planlama, kentleşme ve inşaat, afetler, risk yönetimi, tarım ve hayvancılık, eğitim, kentsel dönüşüm, sanayi ve enerji, sağlık, çevre ve turizm ile bir çok konu ele alınacak" diye konuştu.

Yakar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Erdemli, Mersin ilinin 6.büyük ilçesi olup, büyük ve derin tarihi, zengin kültürel birikimi, eşsiz doğal güzellikleri, yaylaları, ören yerleri ve önemli tarımsal olanakları ile ön plana çıkmaktadır. Gelişimini ve büyümesini sürdüren ilçenin, bugünü ve geleceği üzerinde düşünce üretilmesi ve değerlendirilmesi gereken birçok konunun olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, alanında uzman akademisyenlerin Erdemli ile ilgili görüşlerinin tartışılacağı ve kamuoyu yararını gözeten proje önerilerinin sunulacağına inandığımız sempozyumumuz aynı zamanda gelecekte kurulabilecek bilim ve sanayi işbirliklerinin temellerinin atılacağı bir platform olacaktır. Sempozyumumuzun kentimize ve ilçemize faydalı olacağına inanıyor, söz konusu konulara ilgi duyan tüm kurum, kuruluşları ve kişileri davet ediyoruz."

Tanıtım toplantısına akademisyenler ve basın mensupları katıldı.