HABER

Uluslararası Erdemli Sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Mersin’de Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde 19-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Erdemli Sempozyumu’nun tanıtım toplantısı yapıldı.Toplantıda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daha önce çalıştay olarak gerçekleştirilen programın sempozyuma dönüştürüldüğünü belirterek, "Böylelikle Erdemli Akademisini uluslararası platforma taşımış oluyoruz.

Uluslararası Erdemli Sempozyumu

Mersin’de Erdemli Belediyesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğinde 19-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Erdemli Sempozyumu’nun tanıtım toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, daha önce çalıştay olarak gerçekleştirilen programın sempozyuma dönüştürüldüğünü belirterek, "Böylelikle Erdemli Akademisini uluslararası platforma taşımış oluyoruz. Erdemli Belediyesi olarak içerisinde ’Erdemli’ geçen her çalışmanın yanında ve destekçisiyiz. Adet yerini bulsun ya da bu işte şov yapalım düşüncesinde de değiliz. Çok şükür ki el attığımız her işte başarılı olduk ve başarılı almak durumundayız. Bu etkinliklerin çok faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.
Sempozyumun içeriği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Murat Yakar da, "Sempozyumumuz 19-21 Nisan 2018 tarihinde Erdemli kültür Merkezi’nde açılış konuşmaları ile başlayacak ve Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda eş zamanlı bilimsel oturumlar ile devam edecektir. 350 akademisyenin sözlü sunum yapacağı sempozyumda planlama, kentleşme ve inşaat, afetler, risk yönetimi, tarım ve hayvancılık, eğitim, kentsel dönüşüm, sanayi ve enerji, sağlık, çevre ve turizm ile bir çok konu ele alınacak" diye konuştu.
Yakar konuşmasını şöyle sürdürdü: "Erdemli, Mersin ilinin 6.büyük ilçesi olup, büyük ve derin tarihi, zengin kültürel birikimi, eşsiz doğal güzellikleri, yaylaları, ören yerleri ve önemli tarımsal olanakları ile ön plana çıkmaktadır. Gelişimini ve büyümesini sürdüren ilçenin, bugünü ve geleceği üzerinde düşünce üretilmesi ve değerlendirilmesi gereken birçok konunun olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla, alanında uzman akademisyenlerin Erdemli ile ilgili görüşlerinin tartışılacağı ve kamuoyu yararını gözeten proje önerilerinin sunulacağına inandığımız sempozyumumuz aynı zamanda gelecekte kurulabilecek bilim ve sanayi işbirliklerinin temellerinin atılacağı bir platform olacaktır. Sempozyumumuzun kentimize ve ilçemize faydalı olacağına inanıyor, söz konusu konulara ilgi duyan tüm kurum, kuruluşları ve kişileri davet ediyoruz."
Tanıtım toplantısına akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

Uluslararası Erdemli Sempozyumu

Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdiBursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendiOperasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi
Bebeğini çatıdan attı!Bebeğini çatıdan attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Vatandaşı isyan ettirdiler! Telefonlara bu mesaj geliyor

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

Son dakika! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Operasyon Esad, Rusya ve İran'a açık mesaj

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson İzmir'de yargılanıyor! Associated Press (AP) bu fotoğrafları geçti

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

Afrin'de bulunan tüneller ne için yapıldı? Abdullah Ağar'dan çarpıcı yorum

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

CHP'nin oturma eylemi çağrısı öncesi Taksim'de polis ablukası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.