"Uluslararası Erzurum Sempozyumu"

Erzurum'un 19. yüzyılda çok acılara maruz kaldığını aktaran Çakmak, Osmanlı-Rus harplerinin bu topraklar üzerinde yaşandığını anlattı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da, 12 Mart'ın Erzurumluların benliğini fark etmesi açısından çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Çomaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erzurum tarihinde sayısız işgale uğramış ve savaşlarla yıpranmıştır. Her defasında kendi yaralarını kendi saran ve ayakta durmasını bilen Erzurum, günümüzde ilim ve irfanla güçlü inşasını gerçekleştiriyor. 12 Mart'ın düzenlenen programlarla her hatırlanışı, aynı zamanda da anlamak, geleceği tasarlamak ve ecdadımızın canlarıyla müdafaa edip her türlü saldırıdan kurtararak bizlere emaneti ettiği medeniyetimizi koruyup geliştirerek güçlü bir medeniyeti inşa etmek demektir."

Programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Akademisyenlerin sunumlarını gerçekleştireceği sempozyum yarın sona erecek.