Erzurum'da Osmanlı hakimiyetinin 500. ve şehrin işgalden kurtuluşunun 100. yılı dolasıyla düzenlenen "Uluslararası Erzurum Sempozyumu" sona erdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünce düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya, İngiltere ve Gürcistan'daki üniversitelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen ve iki gün süren sempozyumda, oturumlar halinde Erzurum'un kuruluşundan bugüne yaşanan olaylar ve önemli dönüm noktaları konuşuldu.

Sempozyumun Koordinatörü ETÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ilk kez "Uluslararası Erzurum Sempozyumu" gerçekleştirildiğini söyledi.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ve şehrin Osmanlı hakimiyetine girişinin 500. yılı dolayısıyla iki önemli hadiseyi bir arada anan bir sempozyum düzenlediklerini ifade eden Küçükuğurlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'den 14 üniversiteden ve 4 ülkeden çok kıymetli hocalarımız, akademisyenler sempozyumumuza renk kattılar. 70'e yakın akademisyen katıldı. Bu iki gün boyunca oturumlar halinde hocalarımız konuşmalarını yaptılar. Erzurum'a ciddi bir hatıra olarak kalacaktır. İleriki yıllarda bu sempozyumun kıymeti çok daha iyi anlaşılacaktır çünkü bir daha 100. yıl ve 500. yıl gelmeyecektir. Bu anlamda ilk ve tek olan bir organizasyondur. Sempozyumda Erzurum şehrinin kuruluşundan günümüze kadarki süreçte yaşanan hadiseler ve önemli dönüm noktaları konuşuldu. Çok kritik noktalara parmak basıldı. Eski, orta, yeni ve yakın çağ ile cumhuriyet tarihi hocalarımız konuşmalar yaptılar."

Küçükuğurlu, sanat tarihi, coğrafya ve Türk dili edebiyatı bölümlerinden akademisyenlerin ayrı oturumlarla güzel bildiriler sunduğunu belirterek, farklı alanlardan renkli akademisyenlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Sempozyuma Rusya'dan katılan Rusya Bilimler Akademisi'nde görevli Prof. Dr. Dmitry Vasilyev, sempozyumda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.