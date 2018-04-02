HABER

"Uluslararası Etno Müzik Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

"Uluslararası Etno Müzik Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen, "Uluslararası Etno Müzik Festivali" müzikseverlerle buluştu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 3 gün boyunca devam edecek festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Arakan başlıklı gala konseri ile başladı.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun sunumuyla yapılan etkinlikte, Arakan'da katledilen siviller için Bora Uymaz tarafından bestelenen bir ağıt ilk kez seslendirildi.

Dünyanın dikkatini yeniden Arakan'a çekmenin yanı sıra savaş ve katliamların devam ettiği diğer ülkelerin acılarını paylaşmak üzere Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın ağıtlarını buluşturan konserde, Emre Oral Burç, Bora Uymaz, Fatma Şahin ve Ehtiram Hüseyinov sahne aldı.

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, klarnet ve ud sanatçısı Tolga Akşit ve bağlama sanatçısı Muhlis Berberoğlu da enstrümanlarıyla ağıtlara eşlik etti.

Festival, Ehtiram Hüseyinov, Elşan Mansurov, Aliagha Sediyev ve Kamran Karimov'un katılacağı "Karabağ'ın Sesi" adlı konserle yarın sona erecek.

TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladıTOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştularSuudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
Bu görüntünün ardından büyük sürprizBu görüntünün ardından büyük sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ETNO festival İBB konser

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

'Ünlü olacağı o zamandan belliymiş'

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Park halindeki otomobilden 68 bin dolar çalındığı iddiası

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Genç çiftçilere hibe şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.