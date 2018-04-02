"Uluslararası Etno Müzik Festivali" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen, "Uluslararası Etno Müzik Festivali" müzikseverlerle buluştu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 3 gün boyunca devam edecek festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Arakan başlıklı gala konseri ile başladı.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun sunumuyla yapılan etkinlikte, Arakan'da katledilen siviller için Bora Uymaz tarafından bestelenen bir ağıt ilk kez seslendirildi.

Dünyanın dikkatini yeniden Arakan'a çekmenin yanı sıra savaş ve katliamların devam ettiği diğer ülkelerin acılarını paylaşmak üzere Anadolu'nun ve Azerbaycan'ın ağıtlarını buluşturan konserde, Emre Oral Burç, Bora Uymaz, Fatma Şahin ve Ehtiram Hüseyinov sahne aldı.

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, klarnet ve ud sanatçısı Tolga Akşit ve bağlama sanatçısı Muhlis Berberoğlu da enstrümanlarıyla ağıtlara eşlik etti.

Festival, Ehtiram Hüseyinov, Elşan Mansurov, Aliagha Sediyev ve Kamran Karimov'un katılacağı "Karabağ'ın Sesi" adlı konserle yarın sona erecek.