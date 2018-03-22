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"Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 12:43 | Son Güncelleme

Etnomüzikoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Varlı: - "Aslında müzik ve politikanın belirleyici, taşıyıcı ve şekillendirici özellikleri birbirine benziyor. En apolitik olanın dahi hayatına giren ve değen bu ikili üzerine bu zamana kadar farklı bakış açılarıyla çalışmalar yapıldı"

Etnomüzikoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı, müzik ve politikanın belirleyici, taşıyıcı ve şekillendirici özelliklerinin birbirine benzediğini belirtti.

Bursa'da Etnomüzikoloji Derneği tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek "Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu" başladı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Etnomüzikoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Varlı, derneği kurduklarında iki yılda bir uluslararası sempozyum yapmayı kararlaştırdıklarını ve ilk sempozyumu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Varlı, "Müzik ve Politika" başlığıyla gerçekleştirilen sempozyuma yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve sanatçının katıldığını belirtti.

Sempozyumun konusunun derneğin Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fırat Kutluk tarafından önerildiğini belirten Varlı, "Aslında müzik ve politikanın belirleyici, taşıyıcı ve şekillendirici özellikleri birbirine benziyor. En apolitik olanın dahi hayatına giren ve değen bu ikili üzerine bu zamana kadar farklı bakış açılarıyla çalışmalar yapıldı. Düzenlediğimiz sempozyumda konu başlıklarına bakacak olursak farklı bakış biçimlerine tanık olmamız mümkün." dedi.

Varlı, sempozyuma katılanların fikir paylaşımlarına tanık olmak ve üretimi teşvik etmiş olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Derneğimiz her ne kadar akademik bir yüz olarak görünse de bu alana gönül veren herkese açıktır. Bilimsel ciddiyetimiz yazılarımızda, işimizi ciddiye almamızda ama dünyadaki tüm zorluklara rağmen ayakta durabilmemiz ve mutlu olabilmemiz bu birlikteliğimizde gizli. Tarihe geçecek ve asıl olan yapacağımız üretimler ve dostluklarımız olacaktır." diye konuştu.

Varlı, sempozyum kapsamında Aşıklar Kahvesi ve Görükle Mübadele Evi'ne gideceklerini aktardı.

Açılışta sanatçı Deniz Güngör tarafından "aqua drum" dinletisinin sunulduğu sempozyum, oturumlarla devam etti.

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