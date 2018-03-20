İSTANBUL (AA) - Uluslararası Frankofoni Günü dolayısıyla Fransız Sarayı'nda resepsiyon düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Fransız Kültür Merkezi, Uluslararası Frankofoni Organizasyonu üyesi Belçika, Kanada, Gabon, Fas, Yunanistan ve İsviçre elçilikleri ile konsoloslukları tarafından Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, dünya çapında 280 milyon Frankofon olduğunu ve bu etkinliğin 5 kıtada yapıldığını söyledi.

Türkiye'de Frankofoninin etkin, canlı, dinamik ve köklü olduğunu belirten Buchwalter, "Galatasaray Lisesi'nin bu yıl 150'nci, Galatasaray Üniversitesi'nin ise 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Köklü bir Frankofoni söz konusu. Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da Frankofoni liseler, üniversiteler, bölümler var." dedi.

Fas'ın İstanbul Başkonsolosu M'hamed İfriquine ise Fas'ın zengin bir kültürü olduğunu, değişik etnik grupların Fas'ta yaşadığını, bu kültürel çeşitliliğin de Fransız kültürüne olumlu yansıdığını söyledi.