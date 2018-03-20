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Uluslararası Frankofoni Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

Fransız Sarayı'ndaki resepsiyonda, Uluslararası Frankofoni Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Frankofoni Günü dolayısıyla Fransız Sarayı'nda resepsiyon düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Fransız Kültür Merkezi, Uluslararası Frankofoni Organizasyonu üyesi Belçika, Kanada, Gabon, Fas, Yunanistan ve İsviçre elçilikleri ile konsoloslukları tarafından Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, dünya çapında 280 milyon Frankofon olduğunu ve bu etkinliğin 5 kıtada yapıldığını söyledi.

Türkiye'de Frankofoninin etkin, canlı, dinamik ve köklü olduğunu belirten Buchwalter, "Galatasaray Lisesi'nin bu yıl 150'nci, Galatasaray Üniversitesi'nin ise 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Köklü bir Frankofoni söz konusu. Türkiye'de, İstanbul'da, Ankara'da Frankofoni liseler, üniversiteler, bölümler var." dedi.

Fas'ın İstanbul Başkonsolosu M'hamed İfriquine ise Fas'ın zengin bir kültürü olduğunu, değişik etnik grupların Fas'ta yaşadığını, bu kültürel çeşitliliğin de Fransız kültürüne olumlu yansıdığını söyledi.

Resepsiyonda ayrıca Fransızca yayın yapan "Aujourd'hui la Turquie" gazetesinin 150 sayısının birinci sayfalarından oluşan ve Hüseyin Latif yönetiminde basılan "Les Unes d'Aujourd'hui la Turquie" eserinin tanıtımı yapıldı.

"LabCitoyen" yarışmasında birinci olarak temmuzda Paris'te düzenlenecek 1 haftalık İnsan Hakları konulu atölyede Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Avukat Damla İlbaş'a ödülü verildi.

Frankofon Türk lise öğrencilerinin yarıştığı "Türkiye'deki Frankofon liseliler edebi münazara" yarışmasında en iyi hatip seçilen Elif Yasmin Türkoğlu ve en iyi 2. hatip seçilen Sezgi Sabaş'a Fransa'ya dil ve kültür seyahati ödülleri takdim edildi.

"1 dakikada geleceğini anlat" video yarışmasında dereceye giren videoların sahiplerine de Fransa seyahatleri, akıllı telefonlar, tabletler, kitaplar ve gastronomik yemeklerin de içinde bulunduğu çeşitli ödüller verildi.

Resepsiyona, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Nathalie Martı, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris, Belçika'nın İstanbul Başkonsolosu Jean-Michel Colas, Kanada'nın İstanbul Başkonsolosu Ryan Fortner, Fransa Büyükelçiliği İşbirliği ve Kültür Etkinlikleri Müsteşarı Eric Soulier ve Müsteşar Yardımcısı Christophe Dessaux, Fransızca eğitim veren okullar, Türk-Fransız Kültür dernekleri, Galatasaray Üniversitesi, diğer üniversitelerin Fransızca departmanları, Fransızca öğretmenleri dernekleri, Fransız Kültür Merkezi'nden çok sayıda davetli katıldı.

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Frankofon Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği

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