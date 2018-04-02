"Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı"

Yeni alanları keşfetmek gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Ekonomi nereden nereye gidiyor. Ekonominin gücü batıdan doğuya ne kadar hızla kayıyor. Aynı şekilde sanayi ağırlıklı ekonomiden servis ya da teknoloji ağırlıklı ekonomiye doğru nasıl bir gidişat var. Bunların tespitlerini çok iyi yapıp buna göre hazırlık yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Katılım sağlanacak fuarlar konusunda da zamanlıca bilgilendirme yapmanın önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu çerçevede ekonomi ve ticaret müşavirlikleri ile başkonsolosların uyumlu şekilde çalıştığını anlattı.

Hizmet alanında pastadan pay almak bakımından uluslar arası fuarlara etkin katılımın önemine değinen Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olarak yurt dışındaki fuarlara katılmak isteyen tüm firmalara yardımcı olunması, onların kayıtlarının yapılması, lojistik desteklerinin verilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, son 10 yıldır özellikle açılım politikalarının başarılı şekilde devam ettiğini, Afrika açılımı politikasının Afrika ortaklığı politikasına dönüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler açılımının da başarılı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Türk iş adamlarının özellikle cesareti ve girişimciliği sayesinde bugün tüm dünyaya ulaştığına ve kendilerinin de küçük ada ülkelerine bile yatırım ve ticaret yapanları takdirle izlediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Bizim de destek olmamız gerekiyor. İlerde 2050 yılında dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak kıtalara şimdiden stratejik bir şekilde gitmemizde fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, fuarcılıkta artık belirli konulara odaklanmak gerektiğine dikkati çekti.

"Özellikle bugüne kadar önem vermediğimiz ve aslında ciddi potansiyelimiz olan alanlara daha öncelik vermemiz lazım. Bunlardan biri de sağlık turizmidir. Bugün Türkiye tıp ve sağlık hizmetlerinde her bakımdan dünyada ilk 10'a giren bir ülke ama bu potansiyelimizi artık sağlık turizmine dönüştürüp buradan ciddi gelir elde etmemiz lazım." diyen Çavuşoğlu, birçok kente şehir hastaneleri kurduklarını, özel sektörün yurt dışında da hastaneler kurduğunu ancak bunun tanıtımını çok iyi yapamadıklarını söyledi.