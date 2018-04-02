Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2050 yılında dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak kıtalara şimdiden stratejik bir şekilde gitmemizde fayda var." dedi.
JW Marriot Otel'de düzenlenen "Uluslararası Fuarcılık Çalıştayı"nın açılışında konuşan Çavuşoğlu, bu çalıştayın hazırlıklarının uzun zamandır yapıldığını belirtti.
Hizmet alanında pastadan pay almak bakımından uluslar arası fuarlara etkin katılımın önemine değinen Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı olarak yurt dışındaki fuarlara katılmak isteyen tüm firmalara yardımcı olunması, onların kayıtlarının yapılması, lojistik desteklerinin verilmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.
Katılım sağlanacak fuarlar konusunda da zamanlıca bilgilendirme yapmanın önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu çerçevede ekonomi ve ticaret müşavirlikleri ile başkonsolosların uyumlu şekilde çalıştığını anlattı.
Yeni alanları keşfetmek gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Ekonomi nereden nereye gidiyor. Ekonominin gücü batıdan doğuya ne kadar hızla kayıyor. Aynı şekilde sanayi ağırlıklı ekonomiden servis ya da teknoloji ağırlıklı ekonomiye doğru nasıl bir gidişat var. Bunların tespitlerini çok iyi yapıp buna göre hazırlık yapmamız gerekiyor." diye konuştu.
Çavuşoğlu, son 10 yıldır özellikle açılım politikalarının başarılı şekilde devam ettiğini, Afrika açılımı politikasının Afrika ortaklığı politikasına dönüştüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, Latin Amerika ve Karayipler açılımının da başarılı şekilde sürdüğünü bildirdi.
Türk iş adamlarının özellikle cesareti ve girişimciliği sayesinde bugün tüm dünyaya ulaştığına ve kendilerinin de küçük ada ülkelerine bile yatırım ve ticaret yapanları takdirle izlediklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Bizim de destek olmamız gerekiyor. İlerde 2050 yılında dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak kıtalara şimdiden stratejik bir şekilde gitmemizde fayda var." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, fuarcılıkta artık belirli konulara odaklanmak gerektiğine dikkati çekti.
"Özellikle bugüne kadar önem vermediğimiz ve aslında ciddi potansiyelimiz olan alanlara daha öncelik vermemiz lazım. Bunlardan biri de sağlık turizmidir. Bugün Türkiye tıp ve sağlık hizmetlerinde her bakımdan dünyada ilk 10'a giren bir ülke ama bu potansiyelimizi artık sağlık turizmine dönüştürüp buradan ciddi gelir elde etmemiz lazım." diyen Çavuşoğlu, birçok kente şehir hastaneleri kurduklarını, özel sektörün yurt dışında da hastaneler kurduğunu ancak bunun tanıtımını çok iyi yapamadıklarını söyledi.
Mevlüt Çavuşoğlu, etkin bir spor turizmi stratejisinin de mutlaka olması gerektiğini vurguladı.
Geçen sene Antalya'da düzenlenen HESTOUREX fuarına 160 ülkeden 4 bin 30 kişinin geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu yıl söz konusu fuarı "potansiyeli gören" Cumhurbaşkanlığının himayesine aldığını ifade etti. Çavuşoğlu, fuar kapsamında 4 günde 10 milyar liraya yakın sözleşmeler imzalandığını hatırlattı.
Tanıtım faaliyetlerini özellikle sağlık tedavilerinin uzun zaman aldığı ve çok pahalı olduğu ülkelerde yapmaları halinde bu alandaki turizmde çok büyük gelir elde edebileceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Böyle giderse 30 sene içinde Avrupa'nın iş gücü yüzde 30 azalacak. Sigorta şirketleri ve firmalar için de o ülkelerdeki tedavi maliyetleri yüksek olan alanlarda biz çok avantajlıyız ve tüm ülkelerden çok daha iyi hizmet kalitemiz var. Sağlık, bana göre önümüzdeki süreçte fuarlarda da en çok önem vermemiz gereken alanlardan bir tanesidir."
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