GAZİANTEP (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Düğün" adlı balesini Gaziantep'teki sanatseverle buluşturdu.
Mehmet Balkan'ın koreografisini yaptığı "Düğün" balesi, Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali kapsamında Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.
Daha önce "Dostum Akdeniz", "Bach Oryantal", "Mevlana'nın Çağrısı", "Fındıkkıran" ve "İlişkiler" balelerinin koreografilerini yapan Mehmet Balkan'ın hazırladığı tek perdelik eser, görsel şovları, dansları ve müzikleriyle izleyenlerin beğenisini topladı.
Lale Balkan'ın sahneye koyduğu eserin dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer üstlenirken, eserde başlıca rolleri Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Niyazi Cingöz, Ozan Demirbaş, Meltem Ayar ve Tutku Barın Tümen, paylaştı.
Eserde, 2 kız kardeşin aynı gence aşık olması, geleneksel motifler, folklorik adımlar ve müzikle harmanlanarak izleyicilere aktarıldı.
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