Anadolu Ajansının (AA) da aralarında bulunduğu, 18 ülkeden haber ajansının katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Haber Ajansları Konferansı sona erdi.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) ile iş birliği bulunan haber ajanslarının katılımıyla İslamabad'da düzenlenen konferansta AA'yı Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat temsil etti.

Kapanış oturumunda konuşan Pakistan Savunma Bakanı Huram Dastagir Han, ülkesinde son yıllarda değişen huzur ortamına değinerek, "Son 4 yılda sadece dini ya da etnik nedenlerle aşırılaşmış terör gruplarıyla değil suç örgütleri ve mafyayla da mücadele ederek Pakistan'ı güneyinden kuzeyine güvenli bir ülke haline getirdik." dedi.

Ülkesinin terörden kaynaklı yaşadığı sorunların yanı sıra enerji kıtlığından da ekonomik gelişimini tam olarak gerçekleştiremediğini anlatan Han, 2013 yılından bu yana atılan adımlarla hem ekonomik anlamda hem de huzur ortamı olarak Pakistan'ın istikrarlı bir zemine oturduğunu belirtti.

Ülkede 6 bini aşkın güvenlik mensubunun, 18 bini aşkın sivilin terör nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Han, "Tüm bu iniş ve çıkışlara rağmen Pakistan artık güzel haberlerin geldiği bir ülke olmaya başladı. Ülkede terörü yenilgiye uğrattık ve huzuru sağladık. Ekonomimiz geçen sene yüzde 5,3, bu yıl neredeyse yüzde 6 büyüdü. Seneye de yüzde 6'nın üzerinde büyümesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.