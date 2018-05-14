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Uluslararası Haber Ajansları Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

Pakistan'da düzenlenen Uluslararası Haber Ajansları Konferansı, Savunma Bakanı Han'ın katıldığı oturumla sona erdi - Konferans sonunda alınan tavsiye kararına göre katılımcı ülkelerin Uluslararası Haber Ajansları Forumu ve veri paylaşım platformu kurması planlanıyor

Anadolu Ajansının (AA) da aralarında bulunduğu, 18 ülkeden haber ajansının katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Haber Ajansları Konferansı sona erdi.

Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) ile iş birliği bulunan haber ajanslarının katılımıyla İslamabad'da düzenlenen konferansta AA'yı Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat temsil etti.

Kapanış oturumunda konuşan Pakistan Savunma Bakanı Huram Dastagir Han, ülkesinde son yıllarda değişen huzur ortamına değinerek, "Son 4 yılda sadece dini ya da etnik nedenlerle aşırılaşmış terör gruplarıyla değil suç örgütleri ve mafyayla da mücadele ederek Pakistan'ı güneyinden kuzeyine güvenli bir ülke haline getirdik." dedi.

Ülkesinin terörden kaynaklı yaşadığı sorunların yanı sıra enerji kıtlığından da ekonomik gelişimini tam olarak gerçekleştiremediğini anlatan Han, 2013 yılından bu yana atılan adımlarla hem ekonomik anlamda hem de huzur ortamı olarak Pakistan'ın istikrarlı bir zemine oturduğunu belirtti.

Ülkede 6 bini aşkın güvenlik mensubunun, 18 bini aşkın sivilin terör nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Han, "Tüm bu iniş ve çıkışlara rağmen Pakistan artık güzel haberlerin geldiği bir ülke olmaya başladı. Ülkede terörü yenilgiye uğrattık ve huzuru sağladık. Ekonomimiz geçen sene yüzde 5,3, bu yıl neredeyse yüzde 6 büyüdü. Seneye de yüzde 6'nın üzerinde büyümesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turist sayısında rekor kırıldığını söyleyen Han, Çin ile Hint Okyanusu kıyısındaki şehirleri birbirine bağlayan otoyola değinerek Pakistan'ın dünyayla yeniden entegre olduğunu kaydetti.

Medyadaki gelişmelere de değinen Han, geleneksel medyanın dijitalleşirken bir yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan Savunma Bakanı Han, "Biz yöneticiler olarak sosyal medyada çok hızlı yayılan dezenformasyonla mücadelede zorluk yaşasak da bu konferansa katılan gazeteciler, bir çözüm bulmakta ve gerçeğin yayılmasında bize yardım edecektir." diye konuştu.

- Uluslararası Haber Ajansları Forumu için çalışmalar başlatılacak

Konferans sonucunda katılımcı ülkeler 16 maddeden oluşan tavsiye kararları üzerinde mutabık kaldı.

Alınan kararlara göre Uluslararası Haber Ajansları Forumu (IFNA) ve veri paylaşım platformu kurulması öngörülüyor. Platform bir internet sitesi üzerinden hizmet verecek ve üye ajanslar görsel ve yazılı haberlerini burada diğer üyelerle paylaşacak.

Forumun ayrıca her yıl haber, görüntü ve fotoğraf dalında ödüllerin dağıtılacağı bir yarışma düzenlemesi planlanıyor.

APP, IFNA'nın kuruluş sürecinde iki yıl boyunca forumun sekreteryasını yürütecek.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat İslamabad Pakistan Savunma Bakanı Khurram Dastagir Khan

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