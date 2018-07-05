"Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi"ne doğru

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi", 12-13 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Zirve komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zirveye farklı İslam ülkelerinden çok sayıda firma katılarak, ortaklık ve iş birliği anlaşmaları imzalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zirve Koordinatörü İlyas Say, hac ve umre turizminin önemli olduğunu belirterek, ''Bu yıl 80 bin kişinin hac ibadeti için 100 binin üzerinde kişinin ise umre için Suudi Arabistan'a gitmesini bekliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Arap ülkelerinden geçen yıl 3 milyonun üzerinde turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini vurgulayan Say, şunları kaydetti:

''Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Hac, Umre ve Turizm Hizmetleri Zirvesi ile Türk firmaları ile başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkelerinden İstanbul'a gelecek firmaları buluşturacağız. İki gün sürecek zirvede sektörel sorunlar konuşulacak ve çözüm yolları aranacak. Suudi Arabistan'da şirket açmanın belli şartları var. Suudi Arabistan'da bu yıla kadar hac ve umre işlerini yapan 60 firma vardı. İlk kez bu yıl yeni izinler verildi ve firma sayısı 450'ye çıktı. Bu şirketler milyon dolarlık bütçelere sahip. Türk şirketlerle ortaklık, iş birliği yapmak, birlikte çalışmak istiyorlar. Zirvenin bu iş birliklerine zemin hazırlamasını, ortaklık anlaşmalarının imzalanmasını ve pazarın bu iş birlikleriyle daha da büyümesini arzu ediyoruz.''

