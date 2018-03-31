ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edilişinin 20. yılı dolayısıyla ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Troyazar-Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali", törenle başladı.

Kentte 4 gün boyunca 11 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik için Troya Antik Kenti'nde tören düzenlendi.

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin hem tarihiyle hem de kültürüyle büyük bir şehir olduğunu söyledi.

Choi, kentin birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Burası, Troya Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerdir. Koreliler Çanakkale ve Troya'nın bu bölgede olduğuna dair fazla bir bilgiye sahip değiller. Koreliler, Troya'yı Homeros'un yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Ben göreve yeni gelmiş büyükelçi olarak elimden geleni yaparak Troya ve Çanakkale'yi Kore'deki halkımıza ve insanlarımıza en iyi şekilde anlatacağım. Bu etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in Troya Yılı ilan edilmesiyle nedeniyle oluşturuldu. Bu anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı bu yıl ve gelecek yıl Çanakkale ve Troya Antik Kenti'nde turist sayısının artmasını ümit ediyorum."