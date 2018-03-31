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"Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

"2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival, törenle başladı - Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi: - "Koreliler, Troya'yı Homeros'un yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Ben göreve yeni gelmiş büyükelçi olarak elimden geleni yaparak Troya ve Çanakkale'yi Kore'deki halkımıza ve insanlarımıza en iyi şekilde anlatacağım" - Çanakkale Valisi Tavlı: - "2018 Troya Yılı, Çanakkale'mizin ve ülkemizin kültür ve turizmine büyük katkılar sağlayan ülkemizin dünya turizmindeki yükselişine güç katan uluslararası bir kültür ve turizm hamlesidir"

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edilişinin 20. yılı dolayısıyla ilan edilen "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Troyazar-Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali", törenle başladı.

Kentte 4 gün boyunca 11 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlik için Troya Antik Kenti'nde tören düzenlendi.

Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin hem tarihiyle hem de kültürüyle büyük bir şehir olduğunu söyledi.

Choi, kentin birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"Burası, Troya Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı yerdir. Koreliler Çanakkale ve Troya'nın bu bölgede olduğuna dair fazla bir bilgiye sahip değiller. Koreliler, Troya'yı Homeros'un yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Ben göreve yeni gelmiş büyükelçi olarak elimden geleni yaparak Troya ve Çanakkale'yi Kore'deki halkımıza ve insanlarımıza en iyi şekilde anlatacağım. Bu etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018'in Troya Yılı ilan edilmesiyle nedeniyle oluşturuldu. Bu anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı bu yıl ve gelecek yıl Çanakkale ve Troya Antik Kenti'nde turist sayısının artmasını ümit ediyorum."

- "Uluslararası bir kültür ve turizm hamlesi"

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da Troya Antik Kenti'nin Anadolu'nun kadim bir değeri olduğunu vurguladı.

Antik kentin 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edildiğini anımsatan Vali Tavlı, "Bu yılın heyecan ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca ilan edilmiş olan 2018 Troya Yılı, Çanakkale'mizin ve ülkemizin kültür ve turizmine büyük katkılar sağlayan ülkemizin dünya turizmindeki yükselişine güç katan uluslararası bir kültür ve turizm hamlesidir." diye konuştu.

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen söyleşide Çanakkale savaşları ve bilinmeyen yönleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmanın ardından Ortaylı'nın "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" isimli kitabı dağıtıldı.

Törene, Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Troya Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ile çok sayıda davetli katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
"2018 Troya Yılı" Çanakkale Troyazar

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