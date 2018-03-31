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Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali ’TROYAZAR’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 18:48 | Son Güncelleme

Çanakkale’de Troia Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ’2018 Troya Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali TROYAZAR başladı.Troia Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edilişinin 20’inci yılı dolayısıyla ilan edilen ’2018 Troya Yılı’ etkinlikleri içerisinde 4 gün sürecek ve 11 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali TROYAZAR, Troia Antik Kenti’nde törenle başladı.

Çanakkale’de Troia Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilen ’2018 Troya Yılı’ etkinlikleri çerçevesinde Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali TROYAZAR başladı.
Troia Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edilişinin 20’inci yılı dolayısıyla ilan edilen ’2018 Troya Yılı’ etkinlikleri içerisinde 4 gün sürecek ve 11 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali TROYAZAR, Troia Antik Kenti’nde törenle başladı. Festivalin açılış törenine, Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Savaşları Geliboli Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Troia Kazı Heyeti Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz ve davetliler katıldı.
Çanakkale’nin hem tarihiyle hemde kültürüyle büyük bir şehir olduğunu ifade eden Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, "Birçok medeniyete ve uygurlığa ev sahipliği etmiş bir yerdir. Truva Savaşı ve Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı yerdir. Koreliler Çanakkale’yi ve Truva’nın bu bölgede olduğuna dair fazla bir bilgiye sahip değiller. Koreliler, Truva’yı Homeros’un yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Ben göreve yeni gelmiş Kore Büyükelçisi olarak elimden geleni yaparak Truva ve Çanakkale’yi Kore’deki halkımıza ve insanlarımıza en iyi şekilde anlatacağım. Bu etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018’in Troia Yılı ilan edilmesi nedeniyle oluşturuldu. Bu etkinlik büyük bir öneme sahiptir. Bundan dolayı bu yıl ve gelecek yıl Çanakkale ve Truva Ören Yeri’nde turist sayısının artmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
Troia Antik Kenti’nin Anadolu’nun kadim bir değeri olduğunu belirten Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, "Troya Antik Kenti’nin 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edilişinin 20’inci yılının heyecan ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızca ilan edilmiş olan 2018 Troya Yılı Çanakkale’mizin ve ülkemizin kültür ve turizmine büyük katkılar sağlayan ülkemizin dünya turizmindeki yükselişine güç katan uluslararası bir kültür ve turizm hamlesidir" diye konuştu.
Troia Antik Kenti’deki açılış programının ardından festivale katılan tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bir alışveriş merkezinde söyleşi verdi. Söyleşide Ortaylı Çanakkale Savaşları ve bilinmeyen yönleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra İlber Ortaylı’nın ’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ isimli kitabı dağıtıldı.

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