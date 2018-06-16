Uluslararası Hudeyde Havalimanı Husilerden kurtarıldı

MARİB (AA) - Yemen hükümet güçlerinin, Hudeyde'de yürütülen operasyon kapsamında, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı Husilerden kurtardığı bildirildi.
Orduya bağlı basın merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ordunun, koalisyon ve direniş güçlerinin desteği ile Hudeyde Havalimanı'nın Husilerden alındığı belirtildi.
Askeri birimlerin havalimanı ve etrafını mayınlarla tuzaklanmış patlayıcılardan temizleme çalışmalarına başladığı aktarıldı.
Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı
Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
ABD'nin Kanada Büyükelçisine tehdit mektubu! Zarfın içinden bakın neler çıktı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum