Uluslararası Hudeyde Havalimanı Husilerden kurtarıldı

MARİB (AA) - Yemen hükümet güçlerinin, Hudeyde'de yürütülen operasyon kapsamında, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı Husilerden kurtardığı bildirildi.

Orduya bağlı basın merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ordunun, koalisyon ve direniş güçlerinin desteği ile Hudeyde Havalimanı'nın Husilerden alındığı belirtildi.

Askeri birimlerin havalimanı ve etrafını mayınlarla tuzaklanmış patlayıcılardan temizleme çalışmalarına başladığı aktarıldı.

Konuya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı

