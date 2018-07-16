Programın Kastamonu'nun tanıtımına katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, "Bu tür programların talep ettiğimiz hepsini TİKA desteklemektedir. Bu programı da desteklemiştir. TİKA'ya ayrıca teşekkür ediyorum. Her türlü güzel faaliyetin içerisinde TİKA da olmaktadır." diye konuştu.

Yaz okulunun 5 gün süreceğini söyleyen Aydın, "Bu süre içerisinde hem akademik çalışmalarını yapacaklar hem de Kastamonu'yu görecekler. Gelen akademisyenlerin çoğunluğu Türk dünyasından." dedi.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonu'nda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ve üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen programa, Türkiye başta olmak üzere Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moğolistan, Moldova ve Pakistan'dan 26 bilim insanı katılıyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise yaz okulunun ikincisinin düzenlendiğini belirtti.

Eğitimlerin cuma gününe kadar süreceğini kaydeden Acar, şunları söyledi:

"Türk cumhuriyetleri ile komşu ve kardeş ülkelerden katılımcılar var. Beş gün boyunca katılımcılara konunun uzmanı akademi üyelerimiz ve akademi üyesi olmayan bilim insanlarımız tarafından uluslararası hukuk, bilim diplomasisi ve iş birliği konusunda çeşitli dersler verilecek. Geçen yıl çok iyi geri dönüşler aldık. Türkiye ile kardeş, dost ve yakın ülkeler arasındaki iş birliğini bilimsel alanda da geliştirme bakımından önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."

Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu ve buna katkı sağlamak istediklerini belirten Acar, "İmkanlarımız ölçüsünde faaliyetlerimiz devam edecek. İkincisini düzenlediğimiz Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği Yaz Okulu TİKA'nın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bir program. Başka alanlarda da büyük ve güzel çalışmalar gerçekleştiren TİKA'mıza verdiği mali destek için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

