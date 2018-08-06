İSTANBUL (AA) - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısını Türkiye'ye vermeyenlerin, birçok farklı suçla yargılanan rahip Brunson'u alamadıkları için iki bakana yaptırım uygulamaya çalıştığını belirterek, "Onların şahsında ülkemizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Özellikle uluslararası hukuk siyasi olmaktan çıkmalıdır. Uluslararası alanda eğer hukuk varsa hukukun gereği yapılır ve yargı kararlarına uluslararası alanda saygı gösterilir. Biz bunu bekliyoruz." dedi. İstanbul Hukukçular Derneği üyesi avukatlarla bir araya gelen Ravza Kavakcı Kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz yaşama hakkına ve Türkiye'nin geleceğine yapılan bir darbe girişimi olduğu için bununla ilgili duruşmaların takip edilmesi" talimatı üzerine, milletvekilleri olarak FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaları izlediklerini söyledi. Hem hukuki sürece şahitlik etmek hem de şehit ailelerine ve gazilere destek vererek millete yapılan darbe girişiminin faillerinin adalet karşısında hesap verdiğini ve adaletin işleyişini görmek adına bu davaları takip ettiklerini getiren Kan, şehit aileleri ve gazilerin de davalara destek verdiğini kaydetti.

Ravza Kavakcı Kan, insan hakları anlamında Türkiye'nin büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayarak, mahkemelere ve okullara giremeyenlerin, inançlarından, etnik kimliklerinden, düşüncelerinden ötürü devlet politikası olarak öteki sayılanların artık çirkin ayrımcılıklara maruz kalmadığını anlattı. Amerika'da doktora yaptığı dönemde uluslararası hukuk hocasının dersin ilk oturumunda önüne koyduğu kitapta okumasını istediği ilk cümlenin "Hukuk siyasidir." anlamına geldiğini belirten Kan, şöyle devam etti: "FETÖ sanıklarının adalet önünde hesap verdiğine şahit olurken suçu olmayanların da serbest kaldığını görüyoruz. Uluslararası alanda bize FETÖ elebaşısını vermeyenler, 'Bizim ülkemizde hukuk var.' diyenler, şu anda bizde dava sebebiyle birçok farklı suçla yargılanan bir rahibi istedikleri, alamadıkları, Türkiye'de hukuk olduğunu düşünmedikleri, daha doğrusu Türkiye hukukuna saygı göstermedikleri için bizim iki bakanımıza yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. Onların şahsında ülkemizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Özellikle uluslararası hukuk siyasi olmaktan çıkmalıdır. Uluslararası alanda eğer hukuk varsa hukukun gereği yapılır ve yargı kararlarına uluslararası alanda saygı gösterilir. Biz bunu bekliyoruz."

- "Şehit yakınları ve gaziler yalnız bırakıldıklarını düşünüyor" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, toplantıda daha sonra avukatların sorularını yanıtladı. Başörtüsü nedeniyle memurluktan atılan bir kadına 20 bin lira tazminat verilmesinin, bu konuda mağdur olanlar için emsal karar olup olamayacağına ilişkin soru üzerine Kan, TBMM'de İnsan Hakları Komisyonu olduğunu, bunun altında 28 Şubat Komisyonu kurulduğunu belirterek, farklı çözülememiş davalar ve vakalarla alakalı konulara bu komisyonların baktığını söyledi. FETÖ davalarını takip eden müdahil avukatlarından Mehmet Fatih Yaşar, şehit ve gazilerin, FETÖ davalarının ilk günlerde siyasiler tarafından takip edildiğini ancak daha sonra yalnız bırakıldıklarını düşündüklerini söylediğini belirterek, kendisinin de bu konuda şehit ve gazileri haklı bulduğunu dile getirdi. Ravza Kavakcı Kan da şehit yakınları ve gazilerin böyle hissetmemesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, AK Parti'nin il ve ilçe bazındaki teşkilatlarının şehit aileleri ve gazileri yalnız bırakmadığını söyledi.

Meclis çalışmalarını riske atmayacak şekilde İstanbul ve Ankara'daki davalar için görevlendirmeler yapıldığını ifade eden Kan, milletvekili olarak Meclis çalışmalarına da katılmaları gerektiğini dile getirdi. - "Ana muhalefet partisi FETÖ duruşmalarını izlemiyor" Ravza Kavakçı Kan, şehit ve gazi ailelerinin her türlü destek taleplerini yerine getirmek için teşkilatlarıyla ve devlet kurumlarıyla irtibat halinde olduklarını söyledi. Yargılamaların başından beri diğer partilere de FETÖ davalarının duruşmalarına katılmaları yönünde çağrıda bulunduklarını belirten Kan, "Zaman zaman ağır eleştirilerde, davetlerde bulunduk. Ana muhalefet partisinden bir duruşma hariç maalesef hiçbirinde tek kişi görmedim. Bu AK Parti'ye yapılmış bir şey değildi, ama takip ve destek süreci yalnızca bizim sorumluluğumuz oldu. Biz her vesileyle yine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. - "Hızlı ve adil yargılama" Müdahil avukatı Zeynep Kola Çağış, takip ettiği bazı davalarda hakimlerin çok hızlı davrandığını, sanık avukatlarına yeteri kadar söz vermediğini belirterek, bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye için ileride sıkıntı yaratacağını söyledi.