Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği'nden Gazze'de iftar

İslami Değerler Akademisi (İDEA) Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri ve yetimler için iftar programı düzenledi.

Etkinliğin koordinatörü Hasan Ebu Asr, Türkiye merkezli derneğin Filistinlilere yardım çerçevesinde Gazze'deki yetim ve yoksullara 1200 kişilik iftar verdiğini söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ise iftar programında yayınlanan video kaydında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkının daima Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

"Filistin bizim davamızdır. Kudüs de Filistin'in ve zulme baş eğmeyen insanlığın başkentidir." diyen Nazlı, İsrail'in Gazze'de Filistinlere karşı işlediği katliamı kınadı.

Milletvekili Nazlı, İsrail'in bir gün uluslararası hukuk önünde yaptıklarının bedelini ödeyeceğini ve Türkiye'nin her platformda Filistin'in yanında duracağını belirterek, "Kalbimizin yarısı buradaysa yarısı Gazze'de." dedi.

