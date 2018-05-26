HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği'nden Gazze'de iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 22:31 | Son Güncelleme

İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, Gazze'deki yetim ve yoksullara 1200 kişilik iftar verdi - AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı: "Filistin bizim davamızdır ve Kudüs onun ve zulme baş eğmeyen insanlığın başkentidir"

İslami Değerler Akademisi (İDEA) Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, Gazze'deki ihtiyaç sahipleri ve yetimler için iftar programı düzenledi.

Etkinliğin koordinatörü Hasan Ebu Asr, Türkiye merkezli derneğin Filistinlilere yardım çerçevesinde Gazze'deki yetim ve yoksullara 1200 kişilik iftar verdiğini söyledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ise iftar programında yayınlanan video kaydında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkının daima Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

"Filistin bizim davamızdır. Kudüs de Filistin'in ve zulme baş eğmeyen insanlığın başkentidir." diyen Nazlı, İsrail'in Gazze'de Filistinlere karşı işlediği katliamı kınadı.

Milletvekili Nazlı, İsrail'in bir gün uluslararası hukuk önünde yaptıklarının bedelini ödeyeceğini ve Türkiye'nin her platformda Filistin'in yanında duracağını belirterek, "Kalbimizin yarısı buradaysa yarısı Gazze'de." dedi.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Mazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosuMazlumder üyelerinden, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosu
Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze iftar Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı

Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Atilla Saral her şeyi bırakıp gitti! İşte son hali

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

Saadet Partisi’nden Ankara’daki saldırıyla ilgili açıklama geldi

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Elazığ'da feci kaza: 5 yaralı

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

Hz. Muhammed videosu Mısır'da YouTube'a yasak getirdi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

HDP'lilerin Almanya mitinginde polis şoku! HDP sözcüleri Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım'ın konuşmasına izin verilmedi!

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Rus milyarder Viktor Rashnikov'a Bodrum'da 2.5 milyon liralık hesap

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Suriye'de Esad güçleri Rus askerleri tarafından gözaltına alındı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

Dilencilerin iftar sonrası hasılatı dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.