Trabzon'da, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen "Uluslararası Irk Standartları Yarışması" başladı.
Kentteki bir halı sahada düzenlenen yarışmanın ilk gününde köpeklerin kayıt ve kontrol işlemlerinin ardından sosyal sınav gerçekleştirildi.
Farklı ırktaki köpeklerin katıldığı yarışmada sahibiyle gezen ve çevreye karşı tutumları hakemlerce değerlendirilen köpeklere puan verildi.
Bu alanda dereceye giren köpekler, Türkiye şampiyonluğuna aday olmalarının yanı sıra madalya ve mama ile ödüllendirildi.
Yarışmanın yarın düzenlenecek ikinci gününde ise Karadeniz'e özgü zerdeva gibi yerli ırkların da yer alacağı 122 köpek, dereceye girebilmek için mücadele edecek.
Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'da bu yıl ikinci kez düzenledikleri yarışmaya ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.
Karadeniz'in farklı illerinin yanı sıra İstanbul ve Ankara'dan yarışmaya katılım olduğunu belirten Özkanal, "Her bir köpek için yazılmış standartlar var. Köpeğin kafa, kuyruk, diş yapısı ve karakteri gibi özelliklerinin yer aldığı bir standart bulunuyor. Hakemler de köpeklerin bu özelliklerini inceleyecek. Bugün 50, yarın için ise 122 köpek kayıt oldu. Burası için oldukça iyi bir sayı. Doberman, rottweiler, İngiliz pointer, akita gibi ırklar yarışmada yer alacak." ifadelerini kullandı.
Özkanal, köpeklerin maddi olarak değerlerinin ölçülemeyeceği kanısında olduklarını işaret ederek, "İnsanların var oluşundan beri hayvanlar yanımızda. Ülkemizde de köpeklerin insanlarla beraber olması ve toplumda yer almaları gerektiğini düşünüyoruz. Önemli olan onların manevi dostluğu." dedi.
Akita ırkı köpeği ile daha önceden Türkiye şampiyonluğu kazanan Mehmet Yıldız ise yarışmada köpeklerin sadece güzelliklerinin değil, sağlıklarının da değerlendirildiğini anlattı.
Sağlık sorunları olan köpeklerin üremelerine izin verilmediğine dikkati çeken Yıldız, "O yüzden doğan yavruların da sorunlu olmasının önüne geçiliyor. Halkımızın köpek edinirken şecereli ve soy kütük belgeli üretim yapan kişileri tercih etmelerini istiyoruz." diye konuştu.
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