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Uluslararası Irk Standartları Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen yarışmaya 90 köpek katıldı

Trabzon'da, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen "Uluslararası Irk Standartları Yarışması" sona erdi.

Kentteki bir halı sahada düzenlenen yarışmanın ikinci gününde, köpeklerin kayıt ve kontrol işlemlerinin ardından sosyal sınav gerçekleştirildi. Karadeniz'e özgü zerdeva gibi yerli ırkların da yer aldığı 90 köpek, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Farklı ırktaki köpeklerin katıldığı yarışmada, sahibiyle gezen ve çevreye karşı tutumları hakemlerce değerlendirilen köpeklere puan verildi.

Bu alanda dereceye giren köpekler, Türkiye şampiyonluğuna aday olmalarının yanı sıra madalya ve mama ile ödüllendirildi.

Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, AA muhabirine, Trabzon'da bu yıl üçüncü kez düzenledikleri yarışmaya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Doberman, rottweiler, İngiliz pointer, akita gibi ırklardan oluşan 22 farklı türden 90 köpeğin yarıştığını belirten Özkanal, "Bugün bizim için önemli olan nokta, bu etkinliğe Trabzon Zerdeva Köpeği Derneğinin 50 köpek ile katılıyor olması. Ağustos ayında köpek birincileri tekrar Trabzon'a gelecek ve ölçüm işlemleri sonucunda standardı yazılacak." dedi.

Yarışmada köpeklerin standardına göre değerlendirildiğini vurgulayan Özkanal, "Burada köpeklerin kafa, kuyruk, diş yapısı, sırt çizgisi, öne arkaya yürümesi gibi standartları var. Hakemler bu standartları değerlendirerek puan veriyorlar." diye konuştu.

Yarışma sonunda pomerenian cinsi köpek birinci olurken, Shetland sheepdog cinsi köpek ikinci, rottweiler cinsi köpek ise üçüncü oldu.

Birinci olan köpekle yarışmaya katılan İrina Aleinikova, "İstanbul'da hayvan çiftliğimiz var. Çok güzel bir yarışma ve organizasyon oldu. Birinci olduk ve kupamızı aldık . Pomerenian, ev köpeğidir. Çok eğlenceli ve neşeli, can dostu bir köpektir. Herkese tavsiye ederim." dedi.

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