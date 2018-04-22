Trabzon'da, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen "Uluslararası Irk Standartları Yarışması" sona erdi.

Kentteki bir halı sahada düzenlenen yarışmanın ikinci gününde, köpeklerin kayıt ve kontrol işlemlerinin ardından sosyal sınav gerçekleştirildi. Karadeniz'e özgü zerdeva gibi yerli ırkların da yer aldığı 90 köpek, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Farklı ırktaki köpeklerin katıldığı yarışmada, sahibiyle gezen ve çevreye karşı tutumları hakemlerce değerlendirilen köpeklere puan verildi.

Bu alanda dereceye giren köpekler, Türkiye şampiyonluğuna aday olmalarının yanı sıra madalya ve mama ile ödüllendirildi.

Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, AA muhabirine, Trabzon'da bu yıl üçüncü kez düzenledikleri yarışmaya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi.

Doberman, rottweiler, İngiliz pointer, akita gibi ırklardan oluşan 22 farklı türden 90 köpeğin yarıştığını belirten Özkanal, "Bugün bizim için önemli olan nokta, bu etkinliğe Trabzon Zerdeva Köpeği Derneğinin 50 köpek ile katılıyor olması. Ağustos ayında köpek birincileri tekrar Trabzon'a gelecek ve ölçüm işlemleri sonucunda standardı yazılacak." dedi.