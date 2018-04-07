Uluslararası Engelliler Eğitim, Spor ve Gençlik Derneği öncülüğünde, işitme engelli sivil toplum kuruluşları ile Avustralya Büyükelçiliğinin işbirliğinde yürütülen "Uluslararası İşaret Dili Eğitici Eğitimi Programı Projesi"nin kapanışı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen kapanış resepsiyonuna, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ile proje kapsamında uluslararası işaret dili eğitimini tamamlayan işitme engelli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Innes-Brown, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Avustralya'da işitme engeliler için çok uzun süredir özel hizmetler sağlandığını anlattı. Avustralya'da ilk işitme engelliler okulunun 1860'da açıldığını vurgulayan Büyükelçi Innes-Brown, proje kapsamında eğitimini tamamlayanları tebrik etti.

Uluslararası Engelliler Eğitim, Spor ve Gençlik Derneği Başkanı Ali Ulutaş ise proje kapsamında eğitim alan dernek temsilcilerinin bulundukları illerde 100'ü aşkın işitme engelliye uluslararası işaret dilini öğretmeleri, işitme engelliler arasında uluslararası işaret diline olan ilginin artırılması ile ayrımcılıkla mücadelede Avustralya pratiği hakkında bilgi edinmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında yapılan saha ziyaretleri hakkında bilgi veren Ulutaş, "Projemizde, 18 işitme engelli dernek temsilcimize eğitim verilmiştir. Ancak bu proje beklenen etkinin kat kat üstüne çıkarak, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon işitme engelli camiasına dokunduğumuzu, projenin bize uğurlu geldiğini düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.