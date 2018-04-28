Uluslararası İstanbul Ebelik Günleri sona erdi

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "1.Uluslararası, 2.Ulusal İstanbul Ebelik Günleri" sona erdi.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Sağlık Müdürlüğünün yanı sıra pek çok üniversite, kamu hastanesi ve STK’nın katkı sunduğu kongrede ebelik mesleğinin mevcut durumuna ve normal doğumun önemine dikkat çekildi.

Kongre boyunca ebelik, gebelik ve doğum konularını içeren çok sayıda konferans, sözlü bildiri ve poster bildirisi gerçekleştirildi.

Kongreye yurt içi ve yurt dışından 700’e yakın ebe ve ebelik bölümü öğrencisi katıldı.

-"İsteğe bağlı sezaryene karşıyım"

"Ebeler için uzman eğitim, hayat için sağlıklı bir adım" temasıyla yola çıkılan kongrenin kapanış gününde söz alan Türk Ebeler Derneği Başkanı Dr. Nazan Karahan, Medipol Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan kongrenin ebelik mesleğinin geleceği açısından büyük kazanım olduğunu söyledi.

Karahan, ebelik mesleğinin geleceğini şekillendirmede en önemli kaynağın ise kadınlar olduğunu vurguladı. "Ülkedeki kadınların doğumda prensesler gibi hizmet görmeyi hak ediyor" ifadelerini kullanan Karahan, isteğe bağlı sezaryene ise karşı olduğunu söyledi.

Kongreye bebeğiyle katılan oyuncu Gözde Kocaoğlu Yağmur ise, kendi doğum sürecini anlattığı konuşmasında gebelik sürecinde olan kadınlara normal doğumu tavsiye etti.

