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"Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali" ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

Bölge, ülke, şehir, gastronomi, hizmet, spor, kültür, ekolojik turizm, etkinlik, tv programı, timelapse kategorileri ve jüri özel ödüllerinin sahiplerini bulduğu festivalde Grand Prix ödülünü "The Route of Fate" isimli film aldı - Festival Başkanı Can Saraçoğlu: - "Türkiye, 20 ülke arasında en başarılı organizasyonlardan birine imza attı. Üye ülkeler arasındaki kültürel diyaloğa katkı sağladığımız için çok mutluyuz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali'nde Grand Prix ödülünü "The Route of Fate" isimli film aldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür, Turizm ve Spor Filmleri Tanıtma Derneği tarafından düzenlenen festivalin ödül töreni, İstanbul'da bir otelde yapıldı.

Bölge, ülke, şehir, gastronomi, hizmet, spor, kültür, ekolojik turizm, etkinlik, tv programı, timelapse kategorileri ve jüri özel ödülleri sahiplerini buldu.

Törende konuşan Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali Başkanı Can Saraçoğlu, festivalin İstanbul etabının 3. yaşında olduğunu hatırlatarak, "Tecrübemiz giderek artıyor, bizleri desteklediğiniz ve yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalin İstanbul'da yapılmasının önemine dikkati çeken Saraçoğlu, "Türkiye, 20 ülke arasında en başarılı organizasyonlardan birine imza attı. Üye ülkeler arasındaki kültürel diyaloğa katkı sağladığımız için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi (CIFFT) Başkanı Lee Gluckman, "Festivalin üçüncüsünü gerçekleştiriyor olmak bizim için gurur verici. Bu yıl muhteşem bir program oldu, hepinize geldiğiniz için teşekkürler." diye konuştu.

Jüri Başkanı Yönetmen David Cooper ise film çekmenin iletişimle ilgili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Burada olmak çok güzel, film çekimi iletişime bağlı, iletişim de mesajı almaya çalışmak demek. Şiir yazan, resim çizen veya film çeken kişi, bunu izleyiciye ulaşmaya çalışıyor. Basit gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Basit şeyleri yapması zordur."

Jürinin sorumluluk duyarak pek çok filmi izlediğini dile getiren Cooper, jüri üyeleri Geoff Tompkinson, Ala Hamdan, Magdalena Czaja, Azer Garib, Zbigniew Zmudzki ve CIFFT Direktörü Alexander Kammel'i sahneye davet ederek fotoğraf çektirdi.

Ödül alan filmlerin izlenerek ödüllerin takdim edildiği programda turizm filmleri bölge kategorisinde "Çukurova", "Peace and Quite", "Turn Your Story", ülke kategorisinde "I Like it", "The Faroe Island Translate" , "Dinner with Georgia", şehir kategorisinde "Weekends in Gdansk", "Alcala Your Destination", "Flamenco Madrid", gastronomi kategorisinde "Çukurova Gastronomy", "Memories of a Destinations" filmleri ödül aldı.

"Love Summer" filminin turizm hizmet kategorisinde öne çıktığı festivalde, sporda "Chillout With Bruno", kültürde "Kumano", ekoloji turizmi kategorisinde "Escape to Costa Rica", etkinlikte "You Know Why", tv programında "Romance and Sprint of Sicilly", timelapse kategorisinde "The Grand Tour to Florance", jüri özel ödüllerinde ise "Aydın Belediyesi", "Danube Romantic", "A Hint of Jordan" ve "The Spirit of Azerbaijan" filmleri birinci seçildi.

Grand Prix ödülünü ise "The Route of Fate" isimli film aldı.

Türkiye'deki turizm potansiyelini tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan ve 300'e yakın filmin başvuru yaptığı organizasyon, festival komitesi ile ödül kazananların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

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