"Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali" ödül töreni

Ödül alan filmlerin izlenerek ödüllerin takdim edildiği programda turizm filmleri bölge kategorisinde "Çukurova", "Peace and Quite", "Turn Your Story", ülke kategorisinde "I Like it", "The Faroe Island Translate" , "Dinner with Georgia", şehir kategorisinde "Weekends in Gdansk", "Alcala Your Destination", "Flamenco Madrid", gastronomi kategorisinde "Çukurova Gastronomy", "Memories of a Destinations" filmleri ödül aldı.

"Love Summer" filminin turizm hizmet kategorisinde öne çıktığı festivalde, sporda "Chillout With Bruno", kültürde "Kumano", ekoloji turizmi kategorisinde "Escape to Costa Rica", etkinlikte "You Know Why", tv programında "Romance and Sprint of Sicilly", timelapse kategorisinde "The Grand Tour to Florance", jüri özel ödüllerinde ise "Aydın Belediyesi", "Danube Romantic", "A Hint of Jordan" ve "The Spirit of Azerbaijan" filmleri birinci seçildi.

Grand Prix ödülünü ise "The Route of Fate" isimli film aldı.

Türkiye'deki turizm potansiyelini tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan ve 300'e yakın filmin başvuru yaptığı organizasyon, festival komitesi ile ödül kazananların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.