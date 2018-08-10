"Uluslararası İzci Kampı Veda Gecesi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Spor Kulübü ve Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası İzci Kampı" sona erdi.

Beykoz Kent Ormanı'ndaki "Uluslararası İzci Kampı"nda, farklı ülkelerden gelen izciler, 1 hafta kamp yapıp kendi kültürlerini tanıttı.

Kampın sona ermesi dolayısıyla düzenlenen veda gecesine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, izcilerin stantlarını gezip yöresel lezzetlerin tadına baktı ve kamp alanını inceledi.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, 15 ülkeden bine yakın izcinin kampa katıldığını, izciliğin elektronik cihazlardan uzak, arkadaşlığın ön planda olduğu bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Mevlüt Uysal, izcilikte kurulan arkadaşlıkların uzun soluklu arkadaşlıklar olduğunu ifade ederek, "Her zaman bu kampta izcileri ağırlamaya hazırız. İzcilik, insanlık adına da barış adına da çok büyük katkı sunuyor. Senede 10 bin, bugüne kadar da 230 bin izciyi burada ağırladık. İstanbul'da yine Başakşehir bölgesinde de kamplar var, oralarda da izcileri ağırlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, kampa katılan izciler, ülkelerinin geleneklerini tanıtıcı etkinlikler gerçekleştirdi.

Kampa Türkiye'nin yanı sıra, İngiltere, Cezayir, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Mısır, Suriye, Filistin, Katar, Tunus, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Lübnan'dan izciler katıldı.

