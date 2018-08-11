İZMİR (AA) - Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından gerçekleştirilen "Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali", 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

ASİTEM'den yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 2017 yılında vizyona giren ulusal filmler yarışacak ve 12 dalda en iyiler, noter gözetiminde halk oylaması ile belirlenecek. Ayrıca ulusal ve uluslararası kısa film ve belgeseller de festival boyunca halkla buluşacak ve en iyi filmler ödüllendirilecek.

ASİTEM Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, festivalin 27-31 Ağustos tarihlerinde yapılacağını belirterek, etkinliğin Türk sinemasına önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Sarıkaya, 12 dalda Altın Artemis Ödüllerinin sahiplerini bulacağını ve en beğenilen vizyon filmlerinin yarışacağını aktararak şunları kaydetti:

"Türk sinemasına önemli bir festival kazandırmayı amaçlıyoruz. Sinema sektörünü her yıl İzmir'de, 12 dalda Altın Artemis heykeli ile buluşturmak istiyoruz. Ayrıca yılın gişe rekoru kıran üç filmi olan Recep İvedik 5, Ayla ve Aile Arasında filmlerini de bu festivalde ödülle buluşturuyoruz. Her yıl gişede büyük zafer kazanan filmlerimizi ve yapımcılarını İzmir'de bir araya getireceğiz."

Sarıkaya, festivalde ayrıca her yıl sinemanın 6 duayen ismine Türk sinemasının taçsız kralı Ayhan Işık anısına onur ödülü takdim edileceğini de ifade etti.

İzmir Film Festivali'nin uluslararası kısa film ve belgesel bölümüne rekor sayıda başvuru olduğunu bildiren Sarıkaya, tüm sinemaseverleri bu şölene beklediklerini belirtti.

