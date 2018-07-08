Uluslararası İzmir Festivali sona erdi

İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 32. Uluslararası İzmir Festivali, Oberon Trio konseri ile sona erdi.
İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansının katkılarıyla Eczacıbaşı Holding'in ana sponsorluğunda düzenlenen 32. Uluslararası İzmir Festivali kapılarını kapattı.
İzmir Goethe Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen final konserinde kemanda Henja Semmler, viyolonselde Antoaneta Emanuilova ve piyanoda Jonathan Aner’den oluşan Oberon Trio, Çeşme Kalesi'nde sahneye çıktı.
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Joseph Haydn’ın La minör Hob. XV:23 Trio'su, Beethoven’ın Ich bin der Schneider Kakadu Varyasyonu, Toshio Hosokawa’nın Trio’su ve Robert Schumann’ın Fa majör op.80 Trio'su seslendirildi.
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