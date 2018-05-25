Uluslararası KADEX 2018 Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı

ASTANA (AA) – Türk firmaları, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 5. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı KADEX 2018 çerçevesinde imzaladıkları iş birliği anlaşmalarıyla hem Kazakistan'a teknoloji transferi yapmayı hem de Asya pazarına açılmayı hedefliyor.
Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) Kurumsal Pazarlama Müdürü Görkem Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara uzun yıllardır katıldıklarını belirterek, bu yılki fuarın önceki yıllara göre daha aktif ve dolu geçtiğini söyledi.
Ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterlerinde yoğun olarak operasyonel seviyede kullanıldığına dikkati çeken Bilgi, “Bu nedenle Kazakistan resmi makamları tarafından büyük ilgi toplamakta. Özellikle son dönemlerde gerek Kazakistan resmi makamları, gerekse Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi kurumlarıyla ilişkilerimiz yoğunlaştı.” dedi.
Bilgi, fuar çerçevesinde Kazakhstan Aviation İndustry (KAİ) firmasıyla imzaladıkları Anka insansız hava aracı ve Hürkuş eğitim uçağı üretiminin Kazakistan'da yapılması anlaşmasına ilişkin, haziran ayı itibarıyla teknik ve finansal toplantılara başlayacaklarını dile getirdi.
Kazakistan’ın bölgede önemli güç olduğuna ve özellikle savunma ve havacılık alanında bir altyapıya, genç ve eğitimli nüfusa sahip olduğuna işaret eden Bilgi, “Kardeş Kazakistan devlet makamlarıyla birlikte güçlerimizi birleştirip, ortak başarılı bir çalışma çıkarıp, Kazakistan’ı bir merkez olarak ele alıp, Kazakistan üzerinden diğer Asya ülkelerine de açılmak gibi planımız var.” diye konuştu.
Bilgi, Kazakistan ile 40-50 yıllık uzun vadeli iş birliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.
-"Kazakistan ile uzun soluklu ilişki kurmayı planlıyoruz"
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, fuar çerçevesinde siber güvenlik ve savunma elektroniği konusunda iş birliği anlaşması imzaladıklarını ifade ederek, "Geliştirdiğimiz siber güvenlik birikimini bir teknoloji transferi şeklinde Kazakistan’a aktarmayı, böylece Kazakistan’ın siber güvenlik ve dijital dönüşüm stratejisine katkıda bulunmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.
Kazakistan'da siber güvenlik merkezi kurumuyla ilgili görüşmeleri devam ettireceklerini söyleyen Korkut, savunma elektronik kısmında dünyada fazla benzeri olmayan dronların Kazakistan koşullarına uygun bir şekilde uyarlanmış versiyonlarını Kazakistan’da ortaklaşarak üretme konusunda görüşmeler yapacaklarını kaydetti.
Korkut, fuar çerçevesinde imzaladıkları anlaşmayı detaylandırıp bir yol haritası hazırlamak için çalışmalara başlayacaklarını, yılın ikinci yarısında bu anlaşmanın hem siber güvenlik hem de otonom sistemler ve dron üretiminde ürünlerini vermesini beklediklerini dile getirdi.
Dronların, STM'nin sahip olduğu teknolojinin aktarılması vasıtasıyla Kazakistan'da üretilmesinin planlandığına dikkati çeken Korkut, "Kazakistan ile uzun soluklu bir ilişki kurmayı planlıyoruz." dedi.
-"Kazakistan'da ürettiğimiz ürün teknolojileri Türkiye’den geldi"
Kazakistan Aselsan Engineering (KAE) İş Geliştirme ve Satış Müdürü Yerassıl Baycumanov, Kazak-Türk ortak şirketi KAE'nin Kazakistan'da 11 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bu süreç içerisinde Kazak ordusunun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihracat yaptığını aktardı.
İhracat coğrafyasını genişletmeye çalıştıklarını ve fuar çerçevesinde Belarus şirketiyle iş birliği memorandumu imzaladıklarını kaydeden Baycumanov, memorandum çerçevesinde ortak üretimde ilk adımı atmayı hedeflediklerini belirtti.
Baycumanov, Aselsan’ın dünyadaki büyük şirketlerden olduğuna dikkati çekerek, "Arkamızda büyük tecrübe sahibi olan Aselsan’ın bulunması bize güven veriyor. Şu ana kadar Kazakistan'da ürettiğimiz ürün teknolojileri Türkiye’den geldi. Müşteriler, ürünlerden çok memnun." dedi.
Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Şanlıurfa'da akraba kavgası! Ölü ve yaralılar var
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum