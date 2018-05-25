Uluslararası KADEX 2018 Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı

ASTANA (AA) – Türk firmaları, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen 5. Uluslararası Silah ve Askeri Teçhizat Fuarı KADEX 2018 çerçevesinde imzaladıkları iş birliği anlaşmalarıyla hem Kazakistan'a teknoloji transferi yapmayı hem de Asya pazarına açılmayı hedefliyor. Tusaş-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) Kurumsal Pazarlama Müdürü Görkem Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara uzun yıllardır katıldıklarını belirterek, bu yılki fuarın önceki yıllara göre daha aktif ve dolu geçtiğini söyledi. Ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterlerinde yoğun olarak operasyonel seviyede kullanıldığına dikkati çeken Bilgi, “Bu nedenle Kazakistan resmi makamları tarafından büyük ilgi toplamakta. Özellikle son dönemlerde gerek Kazakistan resmi makamları, gerekse Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi kurumlarıyla ilişkilerimiz yoğunlaştı.” dedi. Bilgi, fuar çerçevesinde Kazakhstan Aviation İndustry (KAİ) firmasıyla imzaladıkları Anka insansız hava aracı ve Hürkuş eğitim uçağı üretiminin Kazakistan'da yapılması anlaşmasına ilişkin, haziran ayı itibarıyla teknik ve finansal toplantılara başlayacaklarını dile getirdi.

Kazakistan’ın bölgede önemli güç olduğuna ve özellikle savunma ve havacılık alanında bir altyapıya, genç ve eğitimli nüfusa sahip olduğuna işaret eden Bilgi, “Kardeş Kazakistan devlet makamlarıyla birlikte güçlerimizi birleştirip, ortak başarılı bir çalışma çıkarıp, Kazakistan’ı bir merkez olarak ele alıp, Kazakistan üzerinden diğer Asya ülkelerine de açılmak gibi planımız var.” diye konuştu. Bilgi, Kazakistan ile 40-50 yıllık uzun vadeli iş birliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi. -"Kazakistan ile uzun soluklu ilişki kurmayı planlıyoruz" Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Korkut, fuar çerçevesinde siber güvenlik ve savunma elektroniği konusunda iş birliği anlaşması imzaladıklarını ifade ederek, "Geliştirdiğimiz siber güvenlik birikimini bir teknoloji transferi şeklinde Kazakistan’a aktarmayı, böylece Kazakistan’ın siber güvenlik ve dijital dönüşüm stratejisine katkıda bulunmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu. Kazakistan'da siber güvenlik merkezi kurumuyla ilgili görüşmeleri devam ettireceklerini söyleyen Korkut, savunma elektronik kısmında dünyada fazla benzeri olmayan dronların Kazakistan koşullarına uygun bir şekilde uyarlanmış versiyonlarını Kazakistan’da ortaklaşarak üretme konusunda görüşmeler yapacaklarını kaydetti.