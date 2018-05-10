Adana'da, kan bağışının önemine dikkati çekmek ve kan hastalıklarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 3. kez düzenlenen Uluslararası Kan Film Festivali sona erdi.

Kan Hastalıkları Federasyonu öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Adana Kent Konseyi ve Türk Kızılayı desteğiyle gerçekleşen festivalin ödül töreni, bir otelde organize edildi.

Festivalde, Barış Fert'in yönettiği "Vultur" birinci olurken, Veysel Aslan'ın yönettiği "Dazlak" ikinciliği, Buse Şahintaş'ın yönettiği "Umudum Olmaya Var mısın?" ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren filmlerin yönetmenlerine para ödülü verildi.

Törene, Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak ve davetliler katıldı.

