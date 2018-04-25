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Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:29 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı.

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı. Manisa, 5 farklı ülkeden gelen satranç tutkununa ev sahipliği yapıyor.
Yunusemre Belediyesi ve Manisa Turkuaz Satranç Kulübü katkılarıyla Holiday İnn Express Otel’de Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası gerçekleştiriliyor. 5 gün sürecek satranç turnuvasında Gürcistan, Bulgaristan, İran, Özbekistan ve Azerbaycan’dan sporcular satranç mücadelesi sergileyecek. Turnuvaya katılan satranç sporcularını ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, sporculara başarılar diledi. Organizasyonun ev sahiplerinden Manisa Turkuaz Satranç Kulübü Başkanı Dr. Erdem Nalbant konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyemizin katkılarıyla bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. 5 ülkeden gelen satranççıları ilimizde ağırlıyoruz. Bu turnuvada Manisa için bir ilki gerçekleştiriyoruz Bizlere her daim destekte bulunan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederiz” diye konuştu.
Uluslararası Satranç Hakemi Melih Çiçek ise, “Turnuvamız Yunusemre Belediyesi Kapalı İvme Turnuvası, Uluslararası düzeydeki diğer yarışmacılar ile Türk sporcularımız yarışarak kendilerine birer norm elde edecekler. Turnuvamız 5 çift tur olacak. Yarışmamıza 5 farklı ülkeden sporcularımız katılıyor. Bu yabancı ülkelerin rakibi de Manisa’nın yetiştirdiği sporcularımız. Burada Yunusemre Belediyesi sayesinde çok büyük bir organizasyon yapıyoruz. Turnuvamız 29 Nisan’da sona erecek” dedi.

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı

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Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı
2 / 6

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı
3 / 6

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı
4 / 6

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı
5 / 6

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı
6 / 6

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı

Uluslararası Kapalı Im Norm Satranç Turnuvası başladı
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