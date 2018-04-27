"Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başlıyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Trabzon, Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" ile dünyadan ve Türkiye'den tiyatro oyunları, 19'uncu kez Trabzon'da sanatseverlerle buluşacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-15 Mayıs'ta Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenecek 19. Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Romanya, Başkortostan, Gürcistan, İngiltere ve Brezilya'dan gelen 5 grup ve Türkiye'den 3 grup, 2 farklı sahnede 16 temsil verecek.

Festival, 2 Mayıs Çarşamba günü protokol üyeleri, DT yöneticileri, sanatçıları, konuk tiyatro gruplarının katılımıyla Trabzon'daki Atatürk Alanı'nda yapılacak etkinliklerle başlayacak.

Festival, aynı gün Ankara Devlet Tiyatrosunun saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacağı "Gün Batımı" adlı oyunla devam edecek.

Festivalde, bu yıl Romanya'dan Andrei Mureşanu Tiyatrosu "Gizli Pencere"yi, Başkortostan'dan Salavat Devlet Başkurt Dram Tiyatrosu "Ziyaretçi"yi, Gürcistan'dan Bağımsız Kuklacılar Birliği "Nike" ile "Yayınlanmamış Roman"ı, İngiltere'den Levantes Dans Tiyatrosu "The Band"ı ve Brezilya'dan Academia de Palhaços "Elveda, Ölü Palyaçolar"ı sahneleyecek.