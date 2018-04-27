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"Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Trabzon, Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", 19'uncu kez Trabzon'da sanatseverlerle buluşacak - Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde 2-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde Romanya, Başkortostan, Gürcistan, İngiltere ve Brezilya'dan 5 grup ve Türkiye'den 3 grup, 2 farklı sahnede 16 temsil verecek

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Trabzon, Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" ile dünyadan ve Türkiye'den tiyatro oyunları, 19'uncu kez Trabzon'da sanatseverlerle buluşacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2-15 Mayıs'ta Trabzon Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenecek 19. Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Romanya, Başkortostan, Gürcistan, İngiltere ve Brezilya'dan gelen 5 grup ve Türkiye'den 3 grup, 2 farklı sahnede 16 temsil verecek.

Festival, 2 Mayıs Çarşamba günü protokol üyeleri, DT yöneticileri, sanatçıları, konuk tiyatro gruplarının katılımıyla Trabzon'daki Atatürk Alanı'nda yapılacak etkinliklerle başlayacak.

Festival, aynı gün Ankara Devlet Tiyatrosunun saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacağı "Gün Batımı" adlı oyunla devam edecek.

Festivalde, bu yıl Romanya'dan Andrei Mureşanu Tiyatrosu "Gizli Pencere"yi, Başkortostan'dan Salavat Devlet Başkurt Dram Tiyatrosu "Ziyaretçi"yi, Gürcistan'dan Bağımsız Kuklacılar Birliği "Nike" ile "Yayınlanmamış Roman"ı, İngiltere'den Levantes Dans Tiyatrosu "The Band"ı ve Brezilya'dan Academia de Palhaços "Elveda, Ölü Palyaçolar"ı sahneleyecek.

Türkiye'den ise DT'nin üç oyunla katılacağı festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu "Gün Batımı"nı, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Fatima'nın Erkekleri"ni ve Bursa Devlet Tiyatrosu "Karıncalar"ı sanatseverlerin beğenisine sunacak.

- 105 bin kişi izledi

Trabzon 19'uncu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, son 18 yılda 160 ülkeden 195 farklı yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı binden fazla sanatçıyı ağırladı.

Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlar da dahil toplam 200 oyun ve 395 temsil gerçekleştirildi. Sahnelenen oyunları bugüne kadar 105 bin sanatsever izledi.

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Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" Trabzon Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü

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