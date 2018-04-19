Kastamonu Üniversitesi'nde (KÜ) Türkiye, ABD ve Güney Kore'den eserlerin yer aldığı "Uluslararası Karma Seramik ve Cam Sergisi" açıldı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü tarafından, fakültenin Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide 26 eser beğeniye sunuldu.

Tek eliyle sanatını icra eden ABD'li engelli sanatçı Shawanda Corbett ile Güney Koreli sanatçı Yoonjee Kwak tarafından yapılan ve KÜ'de dün sona eren "Torna ve Serbest Şekillendirme Çalıştayı"ndaki eserlerin de yer aldığı sergi, yarın da gezilebilecek.

Serginin açılışında konuşan KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin uluslararası birçok faaliyette bulunduğunu belirtti.

KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Başkanı Doç. Dr. Seyhan Yılmaz ise serginin bu yıl ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, sergide, ABD'li sanatçılar Corbett ve Alisa Holen ile Güney Koreli Sanatçılar Kwak ve Namdoo Kim'in eserlerinin yanı sıra öğretim elemanları Yelis Öktem Ateş, Firdevs Müjde Gökbel, Serkan Özer ve Seyhan Yılmaz'ın seramik, porselen ve camdan oluşan eserlerinin bulunduğunu kaydetti.