Uluslararası Kızılhaç Komitesinden Filistin Kızılayına övgü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında, İsrail askerlerinin müdahalelerine maruz kalanların yardımına koşan Filistin Kızılayının Gazze sınırındaki performansından övgüyle söz etti.

ICRC Sözcüsü Suheyr Zakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın "Hamas üyelerinin Filistin Kızılayı kıyafetleri giyerek sınıra yaklaştığı" yönündeki iddialarına ilişkin, "Elimizde herhangi bir kişinin Filistin Kızılayı kimliğine büründüğü yönünde bir bilgi yok." dedi

Zakut, İsrail makamlarının söz konusu iddiaları Komite ile paylaşmadığını belirtti.

Filistin Kızılayının saatlerce çalışarak yüzlerce kişiyi kurtardığına dikkati çeken Zakur, Filistin Kızılayının çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.