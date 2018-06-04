Uluslararası Kriz Grubu'ndan Kamerun'daki Anglofon krizi raporu

Merkezi Belçika'da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (IGC), Kamerun'da mayıs ayından bu yana Anglofon krizi nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
IGC tarafından yayımlanan son raporda, ülkenin kuzeybatı ve güneybatısında İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgede son bir ayda şiddet olaylarının arttığı savunularak haziranda bölgedeki tansiyonun artabileceği iddia edildi.
Ülkede, ayrılıkçı grupların ortaya çıkmasıyla Aralık 2016'dan bu yana yeni bir dönemin başladığına değinilen raporda, Anglofonların, İngilizce konuşulan yerlerdeki Frankofonları (Fransızca konuşan) bölgeyi terk etmeye zorladıklarına işaret ediliyor.
Buna karşın hükümetin sert politikaları ve güvenlik güçlerinin orantısı güç kullanması nedeniyle ortamın gittikçe gerildiği ileri sürülüyor.
Öte yandan örgütün nisan tarihli bir raporunda, Kamerun'daki krizin ülke nüfusun 3'te birini temsil eden Katolik Kilisesi'nin çabalarıyla son bulacağı iddia ediliyor.
Söz konusu raporda ayrıca, hükümetin bölgedeki sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığı ifade edilerek, bunun ayrılıkçıları cesaretlendirdiği belirtilmişti.
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- IGC raporuna eleştiri
Kamerun hükümeti, IGC'nin "Kamerun hükümeti ayrılıkçılara karşı orantısız güç kullandı" şeklindeki Ekim 2017 tarihli raporundan sonra örgütün Kamerun'daki bütün faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.
Hükümet sözcüsü ve Ulaştırma Bakanı Issa Tchiroma Bakary, "ICG'nin 'Anglofon krizi' hakkındaki raporu kabul edilemez. Hükümet olarak uluslararası örgütün Kamerun'daki bütün faaliyetlerini askıya aldık. Buna kayıtsız kalamayız. Gazeteciler örgütün kışkırtıcı raporunun aksine ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumaya yönelik haberler yapmalı." ifadelerini kullanmıştı.
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- Anglofon krizi
Anglofon krizi, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da gösteriler düzenlenmesi üzerine çıkmıştı.
Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti.
Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda bugüne kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
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