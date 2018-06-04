Uluslararası Kriz Grubu'ndan Kamerun'daki Anglofon krizi raporu

Merkezi Belçika'da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (IGC), Kamerun'da mayıs ayından bu yana Anglofon krizi nedeniyle 60 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

IGC tarafından yayımlanan son raporda, ülkenin kuzeybatı ve güneybatısında İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgede son bir ayda şiddet olaylarının arttığı savunularak haziranda bölgedeki tansiyonun artabileceği iddia edildi.

Ülkede, ayrılıkçı grupların ortaya çıkmasıyla Aralık 2016'dan bu yana yeni bir dönemin başladığına değinilen raporda, Anglofonların, İngilizce konuşulan yerlerdeki Frankofonları (Fransızca konuşan) bölgeyi terk etmeye zorladıklarına işaret ediliyor.

Buna karşın hükümetin sert politikaları ve güvenlik güçlerinin orantısı güç kullanması nedeniyle ortamın gittikçe gerildiği ileri sürülüyor.

Öte yandan örgütün nisan tarihli bir raporunda, Kamerun'daki krizin ülke nüfusun 3'te birini temsil eden Katolik Kilisesi'nin çabalarıyla son bulacağı iddia ediliyor.

Söz konusu raporda ayrıca, hükümetin bölgedeki sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kaldığı ifade edilerek, bunun ayrılıkçıları cesaretlendirdiği belirtilmişti.