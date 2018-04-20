HABER

"Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:20 | Son Güncelleme

Mardin'de bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında, tarihi evlerin damlarında rengarenk uçurtmalar uçuruldu, dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Yaman: - "Artık Mardin bir sanat ve kültür şehri olarak anılıyor"

MARDİN (AA) - Hoşgörü ve medeniyet kenti Mardin'de, "Uluslararası Uçurtma Festivali" başladı.

Taşların dantel gibi işlendiği kentte Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Müzesince bu yıl ikincisi düzenlenen festival kortej yürüyüşü ile başladı.

Sabancı Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren, Mardin’in simgelerinin de yer aldığı yürüyüşte tahta bacaklar, palyaçolar, tarihi kostümler, rahvan atları, davul, zurna ve arbane ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ziyaretçiler uçurtmalarını, Mardin’in tarihi evlerinden uçurdu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Daha bir sene öncesine kadar bu sokakta, bu birinci caddede kimse yoktu ve hep beraber, 'Mardinli sabrediyor. Mardinlilerle beraber bu şehri huzur şehri haline getireceğiz.' demiştik. Şimdi Allah bunu nasip etti, artık otellerimizde yer yok. Gördüğünüz gibi caddede yürüyecek yer yok. Hepimizin yüzü gülüyor, inşallah hep böyle devam edecek. Şu an hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de dünyanın değişik ülkelerinden uçurtmaseverler, uçurtmacılar ilimize geliyorlar."

Etkinliklerin süreceğini müjdeleyen Yaman, mayısın bu etkinliklerin zirve yaptığı bir ay olacağını aktardı.

"Artık Mardin bir sanat ve kültür şehri olarak anılıyor ve bundan sonra da böyle olacak." diyen Yaman, kentin masal şehir olduğunu, bu huzurun vatandaşların sayesinde devam edeceğini vurguladı.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da bu yıl ikincisi düzenlenen festivale binlerce çocuğun katıldığını belirtti.

Uçurtmaların Mardin'e çok yakıştığını ve güzel bir renk kattığını ifade eden Erdoğan, "Mardin'de uçurtma uçurmaya devam edeceğiz. 5 binin üzerinde çocuk kendi uçurtmasını yaptı ve bilenler bilmeyenlere öğretecek. Festivalimiz 4 gün devam edecek." diye konuştu.

Programın sonunda vatandaşların dilek feneri uçurması renkli görüntüler oluşturdu.

Festival, hafta sonu Artuklu Üniversitesi kampüs alanında, pazartesi günü Nusaybin'de, salı günü de Artuklu ilçesinde devam edecek.

Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
Uçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önlediUçakta korku dolu dakikalar! Pilotun hamlesi faciayı önledi
ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mardin uçurtma festivali

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

İlginizi Çekebilir

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı için adaylık kararını Cumartesi günü verecek iddiası!

AK Parti'li vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

AK Parti'li vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.