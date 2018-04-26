Uluslararası Milenyumda İletişim Sempozyumu 2’inci gününde

Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen ve Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen Uluslararası Milenyumda İletişim (Communication in the Millenium-CIM) Sempozyumu, 2’inci günüyle devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nden Austin Teksas Üniversitesi ve Türkiye’den Anadolu Üniversitesinin dönüşümlü olarak ev sahipliği yaptığı sempozyumu ilk gününü tamamladı.
Yabancı konukların da katılımıyla başlayan sempozyumun ilk gününde reklamcılıktan gazeteciliğe, yeni medyadan sinemaya kadar birçok ana başlık altında toplam 12 oturum gerçekleştirildi. Sabah oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte sempozyum katılımcıları Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi önünde aile fotoğrafı çektirdi. Prof. Dr. Uğur Demiray’ın anısına düzenlenen sempozyum bugün 16 ve yarın 12 oturumla devam edecek. Sempozyum programı https://www.cimsymposium.org sitesinden takip edilebiliyor.
Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi
Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!
Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı
Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum