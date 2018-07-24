HABER

Uluslararası misyon başkanı İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

Uluslararası misyon başkanı İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanlığının, El-Halil kentinde bulunan Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü (TIPH) Başkanı'nı bakanlığa çağırdığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, yaptığı yazılı açıklamada, TIPH Başkanı'nın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Başkan'ın, El-Halil'deki bazı TIPH üyelerinin karıştığı olayların ardından çağrıldığına işaret eden Nahshon, bahsi geçen olayların mahiyetine ilişkin bilgi vermedi.

TIPH'in İsviçre uyruklu üyelerinden biri, El-Halil'de Yahudi yerleşimcilerden bir çocuğa tokat attığı iddiasıyla 11 Temmuz'da bölgeden ayrılmıştı.

Nahshon, yaptığı açıklamada, söz konusu üyenin bu eylemi nedeniyle Netanyahu'nun talimatı üzerine bölgeden uzaklaştırıldığını belirtmişti.

TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.

Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu kurum, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.

PARTNERYavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...Yavrusu çaresizce baktı! Aslanları çaresizce izledi, sonra...
'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü
Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti (2)Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halil israil Nahshon TIPH

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.