Uluslararası misyon başkanı İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

KUDÜS (AA) - İsrail Dışişleri Bakanlığının, El-Halil kentinde bulunan Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü (TIPH) Başkanı'nı bakanlığa çağırdığı bildirildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, yaptığı yazılı açıklamada, TIPH Başkanı'nın, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla bakanlığa çağrıldığını belirtti.
Başkan'ın, El-Halil'deki bazı TIPH üyelerinin karıştığı olayların ardından çağrıldığına işaret eden Nahshon, bahsi geçen olayların mahiyetine ilişkin bilgi vermedi.
TIPH'in İsviçre uyruklu üyelerinden biri, El-Halil'de Yahudi yerleşimcilerden bir çocuğa tokat attığı iddiasıyla 11 Temmuz'da bölgeden ayrılmıştı.
Nahshon, yaptığı açıklamada, söz konusu üyenin bu eylemi nedeniyle Netanyahu'nun talimatı üzerine bölgeden uzaklaştırıldığını belirtmişti.
TIPH, El-Halil'deki Filistinliler için güvenlik duygusu yaratmak ve istikrarın sağlanmasına destek için Filistin yönetimi ve İsrail'in davetiyle 1997'den bu yana bölgede bulunuyor.
Bünyesinde Danimarka, İtalya, Norveç, İsveç, İsviçre ve Türkiye'den gözlemcilerin bulunduğu kurum, bölgede uluslararası anlaşmaların ihlal edilmesi durumunu gözlemleyerek buna ilişkin raporlar hazırlıyor.
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