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Uluslararası misyonlardaki Alman askerlerinin görev sürelerini uzatma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

Alman hükümeti, yurt dışında 3 ayrı misyondaki askerlerin görev sürelerini uzatma kararı aldı

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, yurt dışında Kosova'daki KFOR misyonunda ve Akdeniz'deki UNİFIL ve SOPHİA misyonlarında yer alan Alman askerlerinin görev sürelerini uzatma kararı aldı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Kosova'daki durumun büyük ölçüde sakin ve istikrarlı, ancak ülkenin kuzeyinde hala kriz potansiyelinin mevcut olduğunu belirterek, KFOR (Kosova Barış Gücü) misyonunda yer alan Alman askerlerinin görevlerinin sürdürülmesine karar verildiğini söyledi.

Fietz, görev süresinin sınırsız olduğu bu misyon kapsamında, Alman askerlerinin sayısının üst sınırının korunacağını ve 800'de sabit kalacağını kaydetti.

Lübnan açıklarındaki BM Barış Gücü UNİFİL misyonunda ve Libya açıklarında insan tüccarlarına karşı sürdürülen SOPHİA misyonunda yer alan Alman askerlerinin görev sürelerinin de 30 Haziran 2019'a kadar uzatılacağını ifade eden Fietz, UNİFIL'de 300, SOPHİA'da da 950 olan asker sayılarındaki üst sınırların da korunacağını sözlerine ekledi.

Bakanlar kurulunun aldığı uzatma kararının Federal Meclis'te de kabul edilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya asker görev süresinin uzatılması

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