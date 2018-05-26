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Uluslararası Mülteci Hakları Derneği iftar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 23:12 | Son Güncelleme

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği iftar verdi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, iftar programı düzenledi.

Fatih Saraçhane Parkı'ndaki iftara Mısır, Suriye, Doğu Türkistan, Afganistan ve Irak'tan sığınmacılar ve vatandaşlar katıldı.

İftar programı öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Avukat Uğur Yıldırım, düzenledikleri iftar programı ile muhacir ve ensarı aynı sofrada buluşturduklarını söyledi.

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Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Uğur Yıldırım

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