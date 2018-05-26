Uluslararası Mülteci Hakları Derneği iftar verdi

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, iftar programı düzenledi.
Fatih Saraçhane Parkı'ndaki iftara Mısır, Suriye, Doğu Türkistan, Afganistan ve Irak'tan sığınmacılar ve vatandaşlar katıldı.
İftar programı öncesi Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Avukat Uğur Yıldırım, düzenledikleri iftar programı ile muhacir ve ensarı aynı sofrada buluşturduklarını söyledi.
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