Uluslararası Ninni Festivali düzenlendi

İSTANBUL, (DHA)-ESENLER Belediyesi, Uluslararası Ninni Festivali'nin bu yıl dördüncüsünü düzenledi. Bu yıl da ninniler okunduğu festival renkli görüntülere sahne oldu.

Farklı kültürlerin aynı sahnede yansıtıldığı ve dünya kültürel mirasının ortak ezgilerinin bir araya geldiği '4'üncü Uluslararası Ninni Festivali'ne, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Mısır?daki direnişin sembol ismi şehit Esma Biltaci'nin annesi Sena Biltaci ile çok sayıda yönetici ve anneler bebekleriyle katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra 6 farklı ülkeden anneler, kendi dillerinde ninniler okudu. Ninni Festivali'nde merhum sanatçı Kayahan Açar'ın eşi İpek Açar da ninniler seslendirdi. İlk olarak sırasıyla Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu bir konuşma yaptı. Ardından sanatçı İpek Açar sahneye davet edilerek merhum sanatçı Kayahan'ın yazdığı 'Annesi Onu Çok Severmiş' ve 'E Bebeğim' ninnilerini okudu.

? ŞEHİT ANNELERİ HEPİMİZE EMANET?

Ninnilerin ardından konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ?Çok güzel bir ninniyle davet etti beni İpek hanım, her gece kızımla bu ninniyle uyuyoruz, çok duygulandım açıkçası. Bugün anneler günü, anneler günü vesilesiyle kıymetli şehit anneleriyle bir araya geldik. Bu vatanın istiklali ve istikbali için canını evladını şehit vermiş annelerimizin en başta anneler gününü kutluyorum, onların evlatları bizler için şehit düştü. Onların emanetleri olan annelerine biz sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

?ÇOCUKLARIMIZA NİNNİ DİNLETELİM AMA AKILLI TELEFONLARIMIZLA DEĞİL?

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, ?Dijitalleşme çok fazla olduğu için artık anneler çocuklarına telefonlarıyla ninni dinletmeye başladı. Aslında gönül bağında bir zedelenme olduğu için bir farkındalık oluşturmak lazım dedik ve annelere yeniden ninninin ne anlama geldiğini anlatarak bir farkındalık oluşturmak lazım diye düşündük. Biz bu sene dördüncüsünü düzenliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli ninniler söylettik. Anne ile çocuğu arasında en büyük iletişim doğduğu andan itibaren başlar. Annenin yüreğinden çıkan sevgi ilelebet devam ediyor. Arzu ettiğimiz şey işte o sevgiyi akıllı telefonlara değil yüreğe bırakmaktır? diye konuştu.

İBB ve KADEM işbirliğinde 'Kadim Dünyanın Kayıp Ninnileri' sloganıyla düzenlenen festivalde Sanatçı İpek Açar, Türkiye'nin yanı sıra Filistin, Fas, Tunus, Lübnan, Mısır ve Suriye'den anne sanatçıların katıldığı festivalin açılış programı kapsamında, dünya anneleri aynı ezgilere sahip farklı sözlerdeki ninnileri seslendirdi. Programda yapılan heyecan dolu kura çekimiyle bir anneye bebek takımı 15 anneye ise hediye çeki verildi.

