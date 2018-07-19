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Uluslararası Nükleersiz Gelecek Ödülü Kazak ressama verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 09:09 | Son Güncelleme

Semipalatinsk nükleer deneme sahası mağduru ressam Karipbek Kuyukov: - "Kazakistan, nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma için nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösterdi"

Kazakistan'ın ATOM projesi fahri elçisi ve Semipalatinsk nükleer deneme sahası mağduru ressam Karipbek Kuyukov, nükleer karşıtı çalışmalarından dolayı Uluslararası Nükleersiz Gelecek Ödülü'ne layık görüldü.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Nükleersiz Gelecek Ödül Fonu'nun bu seneki ödülü Kuyukov'a verme kararı aldığı belirtildi.

Kuyukov da yaptığı açıklamada, ödülü, Kazakistan’ın nükleer tehdit ve sonuçları konusunda uluslararası toplumu bilgilendirmek için yaptığı çalışmaların kabul edilmesinin göstergesi olarak niteledi.

Kuyukov, “Kazakistan, nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma için nasıl mücadele edilmesi gerektiğini gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ödül alanlar arasında Avustralya, İngiltere ve Fransa'dan nükleer karşıtı eylemciler de bulunuyor.

Ödül töreni, ekim ayında Avusturya'nın Salzburg kentinde yapılacak.

Kuyukov, Sovyetler Birliği döneminde nükleer denemelerin yapıldığı Semipalatinsk eyaletinde iki kolu olmadan doğmuştu.

Kazakistan, Semipalatinsk nükleer deneme sahasını 29 Ağustos 1991'de kapatma kararı almıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 29 Ağustos 2012'deki Birleşmiş Milletler (BM) konferansında açıkladığı ATOM projesini çerçevesinde, ülkenin nükleer silahsızlanma alanındaki girişimlerini tanıtılıyor. Kuyukov'un Semipalatinsk'teki nükleer denemelerin sonuçlarını anlatan resimleri sergileniyor.

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Kazak ressam Nükleersiz Gelecek ödül

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